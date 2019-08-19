В Краснодаре сильный ливень подтопил улицы и остановил движение трамваев

В Краснодаре в ночь на 19 августа прошел сильный дождь, на улицы выехало 12 водооткачивающих машин

Подтопления произошли на улицах Российской, Троицкой, в районе улицы Пригородной и Ростовского шоссе. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимира Архипова, 12 вакуумных машин заранее направили для дежурства на проблемные участки дорог. Сильный дождь шел в краевой столице с 4:30 до 7:00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«В некоторых районах города есть участки улиц, которые залило, это затрудняет движение личного автотранспорта, однако сейчас улицы — в проезжаемом состоянии. Общественный транспорт ходит в обычном режиме», — заявил Архипов.