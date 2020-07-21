В Краснодаре под мостом возле Вишняковского рынка установят водооткачивающую помпу
В Краснодаре в июле на улице Переходной приняли меры для уменьшения количества воды
Напомним, 14 июля в краевой столице прошел ливень, из-за которого остановилось движение общественного транспорта. Особенно сильные подтопления наблюдались в районе Вишняковского рынка. Сотрудникам МЧС пришлось на надувной лодке эвакуировать людей из трамвая, застрявшего под мостом на улице Переходной.
Накануне мэрия сообщила, что для предотвращения подтопленной на улице Переходной в районе моста проложили 80 метров самотечной и 112 метров напорной ливневой канализации, а также оборудовали колодец-накопитель. В ближайшие дни там планируют установить водооткачивающую помпу производительностью 108 куб. метров в час. Ее должны поставить 21 июля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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«Это делается за внебюджетные источники, и позволит нам в дальнейшем не допускать остановки движения общественного транспорта. Или, по крайней мере, гораздо быстрее отводить дождевую воду, которая там скапливается», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.
По словам начальника управления гражданской защиты Виталия Казликина, 14 июля в Краснодаре прошел сильный ливень. Осадки распределились по-разному: в восточной части их было немного, а в центральной, особенно в районе улицы Вишняковой, за 4 часа выпала среднемесячная норма осадков.