В Краснодаре под мостом возле Вишняковского рынка установят водооткачивающую помпу

В Краснодаре в июле на улице Переходной приняли меры для уменьшения количества воды

Напомним, 14 июля в краевой столице прошел ливень, из-за которого остановилось движение общественного транспорта. Особенно сильные подтопления наблюдались в районе Вишняковского рынка. Сотрудникам МЧС пришлось на надувной лодке эвакуировать людей из трамвая, застрявшего под мостом на улице Переходной.

Накануне мэрия сообщила, что для предотвращения подтопленной на улице Переходной в районе моста проложили 80 метров самотечной и 112 метров напорной ливневой канализации, а также оборудовали колодец-накопитель. В ближайшие дни там планируют установить водооткачивающую помпу производительностью 108 куб. метров в час. Ее должны поставить 21 июля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.