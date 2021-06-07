По итогам Питерского форума инвестиции в экономику Ростовской области вырастут на 21 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Ростовская область заключила соглашения по 12 проектам на 21 млрд рублей. Губернатор Василий Голубец сообщил, что все проекты готовы к реализации, по многим из них провели подготовительную работу. Речь идет о новых предприятиях, электростанциях, а также вложениях в торговые сети.

Так, Ростовская область заключила с немецким холдингом SoWiTec соглашение о возведении в регионе ветровых электростанций на 10 млрд рублей. Новую газопоршневую электростанцию готова построить компания «Coca-Cola HBC Россия». В объект в Азовском районе вложат 200 млн рублей.

Кроме того, компания Mars заявила о расширении в регионе производства кормов для животных за счет ввода третьей очереди за 4 млрд рублей. А «Производственная компания «Лидер» планирует возвести в Аксайском районе завод безалкогольных напитков за 1,5 млрд рублей. Регион окажет поддержку в подключении к инженерным сетям.