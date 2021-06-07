По итогам Питерского форума инвестиции в экономику Ростовской области вырастут на 21 млрд рублей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подвел итоги Питерского международного экономического форума
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Ростовская область заключила соглашения по 12 проектам на 21 млрд рублей. Губернатор Василий Голубец сообщил, что все проекты готовы к реализации, по многим из них провели подготовительную работу. Речь идет о новых предприятиях, электростанциях, а также вложениях в торговые сети.
Так, Ростовская область заключила с немецким холдингом SoWiTec соглашение о возведении в регионе ветровых электростанций на 10 млрд рублей. Новую газопоршневую электростанцию готова построить компания «Coca-Cola HBC Россия». В объект в Азовском районе вложат 200 млн рублей.
Кроме того, компания Mars заявила о расширении в регионе производства кормов для животных за счет ввода третьей очереди за 4 млрд рублей. А «Производственная компания «Лидер» планирует возвести в Аксайском районе завод безалкогольных напитков за 1,5 млрд рублей. Регион окажет поддержку в подключении к инженерным сетям.
В сфере агропромышленного комплекса также заключен ряд соглашений. Так, компания «Технониколь» планирует организовать производство субстратов для гидропонного выращивания растений в городе Красный Сулин. В строительство намерены инвестировать 420 млн рублей. Новые мощности обеспечат поставками 1,6 тыс. гектаров тепличных хозяйств ЮФО.
В торговой сфере региона тоже достигнуты договоренности. Так, в области до 2022 года планируют открыть больше 100 новых магазинов ретейлера X5. Сумма вложений составит 1,6 млрд рублей в течение всего периода.
Также компания МТС продлила соглашение о сотрудничестве на 2021–2022 годы. Компания намерена инвестировать 2 млрд рублей в экономику региона. В развитие сотовой связи планирует вложить средства инфраструктурный оператор «Русские башни». Сумма инвестиций составляет 1 млрд рублей.
Донское правительство подтвердило стратегическое партнерство в транспортной сфере с группой «Синара» Дмитрия Пумпянского. Компания занимается развитием транспортной инфраструктуры в Таганроге.
Благодаря соглашению с ипотечной корпорацией «Дом.РФ» в области протестируют возможности льготной ипотеки.
Глава Дона отметил, что новые договоренности, которых удалось достичь на ПМЭФ, поставили дополнительные задачи перед правительством региона.
«Нам нужно конкретизировать некоторые шаги с федеральными властями. Мы бы хотели максимально быстро получить инженерные облигации на продолжение строительства третьего этапа транспортного кольца. Порядка 85 млрд рублей могли бы представить как портфель возможных инженерных инвестиций», — сказал Василий Голубев.
Отметим, в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности региона Ростовская область поднялась на 12-ю строчку с 31-го места.