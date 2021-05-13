За 2021 год Ростовская АЭС выдала более 12 млрд кВт.ч электроэнергии

Для Южного и Северо-Кавказского округов Ростовская АЭС выработала с начала года 12 млрд 292 млн 940 тыс. кВт.ч электроэнергии

Это более чем на 1 млрд 900 млн кВт.ч больше выработки АЭС за тот же период в 2020 году.

Выработанная атомной станцией за четыре месяца электроэнергия позволила сохранить более 1 млрд кубометров природного газа, или 6 тыс. тонн угля, необходимого для выработки такого же количества электроэнергии.

Федеральная антимонопольная служба РФ утвердила для Ростовской АЭС план по выработке электроэнергии в объеме 30 млрд 63 млн кВт.ч за 2021 год.

Оперативную информацию о радиационной обстановке вблизи АЭС РФ и других объектов атомной отрасли можно узнать на сайте russianatom.ru.