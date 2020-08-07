Сбербанк профинансировал строительство новых домов «Девелопмент-Юг» в Ростове

Новые литеры «Западной Резиденции» рассчитаны на 387 квартир и 17 тыс. кв. метров жилья. Строительство начнется в ближайшее время, сдача в эксплуатацию 12 литера запланирована на конец 2021 года, 13 литера — на март 2022 года.

Компании открыли кредитные на сумму 650 млн рублей для строительства 12 и 13 литеров ЖК «Западная Резиденция» в Ростове-на-Дону. Это третий совместный проект Сбербанка и строительной корпорации.

Продажа квартир будет проходить с использованием счетов эскроу, открытых в Сбербанке. Деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам, рассказали 7 августа в пресс-службе корпорации «Девелопмент-Юг».

«Корпорация "Девелопмент-Юг" обладает большим опытом работы с эскроу-счетами Сбербанка, мы профинансировали объекты компании на сумму 2,5 млрд рублей. На строительство новых литеров ЖК «Западная Резиденция» банк направил 650 млн рублей проектного финансирования, сделки заключены по программе субсидирования процентной ставки Минэкономразвития РФ», — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Президент «Девелопмент-Юг» Cергей Иванов отметил, что это третий за год совместный проект корпорации и Сбербанка с использованием проектного финансирования.

«Приоритетом "Девелопмент-Юг" остается высокое качество строительства. Жилой комплекс "Западная Резиденция" полностью соответствует этим требованиям. "Девелопмент-Юг" понимает ответственность перед банком и клиентами за продукт и темпы строительства», — сказал Сергей Иванов.