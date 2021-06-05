На Пушкинской площади в Краснодаре можно будет сдать на переработку батарейки, бумагу и пластиковые карты
В центре Краснодара пройдет экологическая акция в честь Всемирного дня окружающей среды
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Акция пройдет в рамках проекта «Зеленый марафон», организованного Сбером, об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
В рамках акции экоцентр «Собиратор Краснодар» организует экологическую выставку, где можно будет сдать на переработку батарейки, пластиковые карты, стеклянные отходы и бумагу.
Чтобы повысить осведомленность участников о правильных экологических привычках, сотрудники экоцентра проведут лекцию о концепции 3R. Арт-студия «Соломка» организует мастер-классы для детей по изготовлению игрушек из вторсырья. Краснодарское региональное отделение Российского экологического общества предоставит участникам возможность проверить свои знания экологии в ходе экодиктанта.
«Мы поддерживаем экопроект, который организует Сбер. В городе регулярно проходят мероприятия, направленные на формирование экологической культуры горожан, воспитания у юных краснодарцев бережного отношения к природе. Все больше компаний также понимают важность экологической ответственности бизнеса и проводят различные экоакции», — рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.
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Всемирный День окружающей среды был учрежден 5 июня 1972 года Генеральной Ассамблеей ООН — именно в этот день открылась Конференция ООН по проблемам окружающей среды в Стокгольме (Швеция).
Традиционно во Всемирный день окружающей среды во всем мире проходят мероприятия по уборке территорий, проводятся мероприятия, посвященные теме охраны природы. В России с 2008 года 5 июня отмечается День эколога.