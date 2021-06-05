На Пушкинской площади в Краснодаре можно будет сдать на переработку батарейки, бумагу и пластиковые карты

Акция пройдет в рамках проекта «Зеленый марафон», организованного Сбером, об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В рамках акции экоцентр «Собиратор Краснодар» организует экологическую выставку, где можно будет сдать на переработку батарейки, пластиковые карты, стеклянные отходы и бумагу.

Чтобы повысить осведомленность участников о правильных экологических привычках, сотрудники экоцентра проведут лекцию о концепции 3R. Арт-студия «Соломка» организует мастер-классы для детей по изготовлению игрушек из вторсырья. Краснодарское региональное отделение Российского экологического общества предоставит участникам возможность проверить свои знания экологии в ходе экодиктанта.