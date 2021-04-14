Во Всемирный день окружающей среды в России проведут «Зеленый марафон»

14 апреля Сбер открыл регистрацию на «Зелёный марафон», который пройдет 5 июня в 25 городах на юге России и Северном Кавказе

Забег пройдет во Всемирный день окружающей среды 5 июня в 180 городах России, в том числе в 25 городах на юге страны и Северном Кавказе. Организаторы планируют, что в марафоне примут участие минимум 180 тыс. человек.

«Здоровый образ жизни, осознанное потребление, чистота своего города и всей планеты — одни из самых актуальных задач сегодня. Нам важно 20-тысячной южной командой Сбера помочь в их решении и привлечь внимание всех партнёров и жителей Юга России и СКФО», — рассказал глава Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

Марафон проведут под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?». Регистрация на мероприятие открылась сегодня, 14 апреля.

В рамках проекта Сбер запустил мобильное приложение «Зеленый марафон». С его помощью можно зарегистрироваться на забег и получить информацию о проекте. А в день забега топ-100 пользователей приложения получат памятные призы с символикой мероприятия.

В приложении доступны видео беговых упражнений, тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км, трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу, собраны беговые и экологические челленджи, а также есть промокоды участникам от экосистемы Сбера и тематические стикеры.

Скачать мобильное приложение можно по ссылке, в App Store и Google Play.