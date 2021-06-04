На улице Российской в Краснодаре пообещали скоро установить новые остановки
Глава Краснодара Евгений Первышов 4 июня поручил ускорить монтаж остановок на улице Российской
Напомним, ремонт на улице Российской стартовал 5 марта. На протяжении 5,3 км от Солнечной до Пригородной полностью заменили асфальт, отремонтировали подходы к пешеходным переходам и бордюры, где это необходимо.
Кроме того, на улице планировали поставить новые остановочные павильоны. В середине мая мэрия обещала установить ещё одну остановку по улице Российской на пересечении с Большевистской.
Глава Краснодара Евгений Первышов 4 июня поручил ускорить процесс. 17 остановок по обеим сторонам улицы Российской начнут монтировать с завтрашнего дня.
«Пассажирам на остановках негде спрятаться от дождя — ещё не установлены новые павильоны. Поручил ускорить темпы. Уже с завтрашнего дня начнут установку 17 новых остановочных комплексов», —написал Первышов в своем телеграм-канале.
Отметим, ещё в середине апреля краснодарцы жаловались, что на улице Российской сразу убрали все старые остановочные комплексы. Новые при этом не поставили, люди мокли под дождем.
Ранее Юга.ру писали, что переулок Топольковый в районе улицы Российской пообещали отремонтировать до конца июня.
Все материалы по теме: