На улице Российской в Краснодаре пообещали скоро установить новые остановки

Напомним, ремонт на улице Российской стартовал 5 марта. На протяжении 5,3 км от Солнечной до Пригородной полностью заменили асфальт, отремонтировали подходы к пешеходным переходам и бордюры, где это необходимо.

Кроме того, на улице планировали поставить новые остановочные павильоны. В середине мая мэрия обещала установить ещё одну остановку по улице Российской на пересечении с Большевистской.