На улице Российской в Краснодаре пообещали скоро установить новые остановки

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 4 июня поручил ускорить монтаж остановок на улице Российской

Напомним, ремонт на улице Российской стартовал 5 марта. На протяжении 5,3 км от Солнечной до Пригородной полностью заменили асфальт, отремонтировали подходы к пешеходным переходам и бордюры, где это необходимо.

Кроме того, на улице планировали поставить новые остановочные павильоны. В середине мая мэрия обещала установить ещё одну остановку по улице Российской на пересечении с Большевистской.

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Глава Краснодара Евгений Первышов 4 июня поручил ускорить процесс.  17 остановок по обеим сторонам улицы Российской начнут монтировать с завтрашнего дня.

«Пассажирам на остановках негде спрятаться от дождя — ещё не установлены новые павильоны. Поручил ускорить темпы. Уже с завтрашнего дня начнут установку 17 новых остановочных комплексов», —написал Первышов в своем телеграм-канале

Отметим, ещё в середине апреля краснодарцы жаловались, что на улице Российской сразу убрали все старые остановочные комплексы. Новые при этом не поставили, люди мокли под дождем. 

Ранее Юга.ру писали, что переулок Топольковый в районе улицы Российской пообещали отремонтировать до конца июня.

Благоустройство Дороги Евгений Первышов Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог

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