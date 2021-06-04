Власти Краснодара рассказали, когда отремонтируют переулок Топольковый

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 4 июня объяснил, почему затянулись дорожные работы в переулке Топольковом

Напомним, в Краснодаре из-за строительства ливневого коллектора 7 января перекрыли проезд по переулку Топольковому. Работы на участке от улицы Российской до 1-го Мая обещали завершить к 28 февраля. Позже из-за непогоды сроки окончания работ продлили до 22 марта. В апреле краснодарцы жаловались, что дорогу разрыли, и проехать там по-прежнему нельзя.

4 июня в мэрии Краснодара объяснили ситуацию и назвали новые сроки окончания работ — конец июня. Там рассказали, что сначала в переулке построили участок ливневой канализации, а после начался ремонт дороги. На участке от улицы Российской до 1-го Мая сделают новое покрытие, отремонтируют тротуары и сформируют зеленые зоны. В дальнейшем в переулке планируется ввести одностороннее движение.

«На этих участках в начале года были проложены сети ливневой канализации, чтобы решить вопрос с подтоплениями. Раньше после дождей здесь стояла вода. После постройки сетей начали ремонт дорог. Сейчас уложен нижний слой асфальтобетона, идёт поднятие горловин колодцев. Вместе с дорогой приводим в порядок тротуары. Темп работ замедляет непогода», — объяснил в своем телеграм-канале мэр города Евгений Первышов.

Как писали Юга.ру, также непогода помешала дорожникам вовремя закончить ремонт улицы Благоева. Работы продлили на месяц и пообещали полностью открыть движение по улице в июле.

Дороги Евгений Первышов ЖКХ Краснодар Ремонт дорог

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