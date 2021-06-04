Адыгее для подключения к газу почти 17 тыс. домов потребуется почти 5 млрд рублей

Адыгея

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В Адыгее до 2023 года хотят газифицировать почти 17 тыс. домов и квартир

В рамках Петербургского международного экономического форума глава Адыгеи Мурат Кумпилов 3 июня принял участие в стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста». На нем обсудили вопрос газификации в республике.

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» заявил, что партия поможет регионам подготовить заявки на инфраструктурные кредиты. Также совместно с регионами составят адресную базу домов для бесплатного подключения к газу. До 2023 года бесплатное подключение обеспечат на всех территориях, где это технически возможно.

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Кумпилов подчеркнул, что у Адыгеи высокий уровень газификации:

«Газ приходит даже в самые отдаленные населенные пункты. Сейчас перед нами стоит задача выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по доведению газопровода к домам жителей».

По данным «Газпрома», в республике нужно обеспечить газом 16,8 тыс. домовладений и квартир. При этом для подключения 7,8 тыс. жилых объектов потребуется строительство распределительных сетей. Суммарный объем вложений составит около 4 млрд 875 млн рублей.

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В рамках сессии Мурат Кумпилов и гендиректор «Газпрома» обсудили предстоящие совместные шаги по решению задачи в поставленный срок, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Газ Газпром Мурат Кумпилов

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Адыгее для подключения к газу почти 17 тыс. домов потребуется почти 5 млрд рублей

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