Адыгее для подключения к газу почти 17 тыс. домов потребуется почти 5 млрд рублей

В Адыгее до 2023 года хотят газифицировать почти 17 тыс. домов и квартир

В рамках Петербургского международного экономического форума глава Адыгеи Мурат Кумпилов 3 июня принял участие в стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста». На нем обсудили вопрос газификации в республике.

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» заявил, что партия поможет регионам подготовить заявки на инфраструктурные кредиты. Также совместно с регионами составят адресную базу домов для бесплатного подключения к газу. До 2023 года бесплатное подключение обеспечат на всех территориях, где это технически возможно.