В Адыгее подключили к газу 23 фельдшерско-акушерских пункта

Компания «Газпром газораспределение Майкоп» в феврале газифицировала 23 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) в Адыгее

Новые фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в Майкопском, Гиагинском, Шовгеновском, Кошехабльском, Тахтамукайском и Теучежском районах, построили вместо старых в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». В каждом из 23 ФАПов есть отопительный котел, прибор учета газа и сигнализатор загазованности.

Также в 11 ФАПах Майкопского и Теучежского района специалисты «Газпром газораспределение Майкоп» построили подземные и надземные газопроводы низкого давления. Их общая протяженность — 874 метра.