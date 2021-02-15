В Адыгее подключили к газу 23 фельдшерско-акушерских пункта

Адыгея

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Компания «Газпром газораспределение Майкоп» в феврале газифицировала 23 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) в Адыгее

Новые фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в Майкопском, Гиагинском, Шовгеновском, Кошехабльском, Тахтамукайском и Теучежском районах, построили вместо старых в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

В каждом из 23 ФАПов есть отопительный котел, прибор учета газа и сигнализатор загазованности.

Также в 11 ФАПах Майкопского и Теучежского района специалисты «Газпром газораспределение Майкоп» построили подземные и надземные газопроводы низкого давления. Их общая протяженность — 874 метра.

«После введения объектов в эксплуатацию, сельское население Адыгеи сможет получать более доступную и высокотехнологичную медицинскую помощь в отапливаемых и комфортных помещениях», — отметил заместитель генерального директора, главный инженер АО «Газпром газораспределение Майкоп» Мурат Кохужев.

Газ Газпром Здравоохранение Медицина

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