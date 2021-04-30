В Адыгее к 2025 году собираются провести газ в 17 населенных пунктов

В ходе совещания стороны обсудили вопросы реализации программы развития газоснабжения и газификации республики на период до 2025 года, а также уделили особое внимание задачам на 2021 год.

В мероприятии, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, участвовали представители ПАО «Газпром», группы компаний «Газпром межрегионгаз» и Кабинета министров Адыгеи.

Всего по программе планируется построить 15 межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления общей протяжённостью более 107 км, что позволит газифицировать 17 населенных пунктов в трех районах республики.

В 2021 году в Шовгеновском районе собираются построить межпоселковый газопровод высокого давления Семено-Макаренский — Свободный Труд протяженностью 12,3 км, а также провести проектно-изыскательские работы по 14 новым объектам.

В результате реализации пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Адыгея, сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп».