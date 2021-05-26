Ремонт улицы Благоева в Краснодаре продлили на месяц из-за дождей

В мэрии Краснодара 25 мая рассказали, что дождливая погода помешала вовремя закончить ремонт улицы Благоева в микрорайоне Гидростроителей

Напомним, в конце февраля в Краснодаре приступили к расширению улицы Благоева. Чтобы увеличить пропускную способность «малого кольца», выезд в микрорайоне собрались расширить с трех до четырех полос.

Также проект предусматривал обустройство тротуаров, переустройство инженерных коммуникаций и контактной сети троллейбуса. Во время ремонта движение транспорта ограничили по одной полосе.

Работы разбили на три этапа. Первый собирались закончить до конца апреля, полностью выполнить работы хотели до 31 августа. Однако в начале марта в мэрии Краснодара заявили, что весь ремонт завершится до конца мая. Такие же сроки называли в середине апреля.