Ремонт улицы Благоева в Краснодаре продлили на месяц из-за дождей
В мэрии Краснодара 25 мая рассказали, что дождливая погода помешала вовремя закончить ремонт улицы Благоева в микрорайоне Гидростроителей
Напомним, в конце февраля в Краснодаре приступили к расширению улицы Благоева. Чтобы увеличить пропускную способность «малого кольца», выезд в микрорайоне собрались расширить с трех до четырех полос.
Также проект предусматривал обустройство тротуаров, переустройство инженерных коммуникаций и контактной сети троллейбуса. Во время ремонта движение транспорта ограничили по одной полосе.
Работы разбили на три этапа. Первый собирались закончить до конца апреля, полностью выполнить работы хотели до 31 августа. Однако в начале марта в мэрии Краснодара заявили, что весь ремонт завершится до конца мая. Такие же сроки называли в середине апреля.
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Планы нарушили дождливые дни, которых в апреле и мае было много в Краснодаре. Погода не дала возможности вовремя выполнить все работы, соблюдая качество, сообщили 25 мая в телеграм-канале городской администрации. Капитальный ремонт участка продлили на месяц.
По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, на участке идут работы по расширению автодороги и переукладке сетей связи. Там, где дорогу уже расширили, проезжую часть заасфальтировали и устанавливают бордюры. Отремонтированную улицу пообещали полностью открыть для движения в июле.
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