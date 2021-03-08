Краснодарские феминистки отметили 8 марта световым перформансом

Этим перформансом феминистки напомнили, что 8 марта «не праздник «весны и красоты», а день, когда должны подниматься вопросы прав женщин. Тем более, в современном российском обществе этих вопросов становится все больше — а наступление на женские права идет по всем фронтам».

«Государство декриминализирует домашнее насилие, игнорируя чудовищную статистику погибающих от рук мужей и сожителей и садящихся за самооборону. Чиновники снова и снова пытаются запретить/вывести из ОМС аборты под предлогом заботы о нашем здоровье. Церковные деятели вслух сомневаются, а нужно ли вообще девочкам образование в XXI веке и называют шлюхами живущих в гражданском браке», — заявили феминистки в пресс-релизе.

Пожелав остаться анонимными, они «поздравили всех девочек, девушек и женщин с международным днем борьбы за наши права! Помните, что у каждой из нас есть право выбирать — на кого учиться и кем стать, как выглядеть, кого любить, как строить свою жизнь, выходить ли замуж, заводить ли детей».