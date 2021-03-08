В Краснодаре феминистки проецировали лозунги на здания в ночь на 8 марта

Краснодарский край

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Краснодарские феминистки отметили 8 марта световым перформансом

С помощью гобо-проектора участники акции выполнили световые проекции на часовню Александра Невского, тротуар перед Краснодарским краевым судом, роддом № 4, главный корпус КубГТУ, школу № 8, Художественный музей им. Коваленко, супермаркет «Магнит» и салон Krasota.

Этим перформансом феминистки напомнили, что 8 марта «не праздник «весны и красоты», а день, когда должны подниматься вопросы прав женщин. Тем более, в современном российском обществе этих вопросов становится все больше — а наступление на женские права идет по всем фронтам».

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«Государство декриминализирует домашнее насилие, игнорируя чудовищную статистику погибающих от рук мужей и сожителей и садящихся за самооборону. Чиновники снова и снова пытаются запретить/вывести из ОМС аборты под предлогом заботы о нашем здоровье. Церковные деятели вслух сомневаются, а нужно ли вообще девочкам образование в XXI веке и называют шлюхами живущих в гражданском браке», — заявили феминистки в пресс-релизе.

Пожелав остаться анонимными, они «поздравили всех девочек, девушек и женщин с международным днем борьбы за наши права! Помните, что у каждой из нас есть право выбирать — на кого учиться и кем стать, как выглядеть, кого любить, как строить свою жизнь, выходить ли замуж, заводить ли детей».

Как сообщали Юга.ру, 8 марта 2020 года краснодарские феминистки переименовали улицу Длинную в улицу имени Клары Цеткин. В августе 2017-го анонимные активистки возложили к памятнику Екатерины II портрет Николая II, окропленный менструальной кровью. 

8 марта Акции Феминизм

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