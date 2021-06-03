Адыгея в 2020 году отгрузила на экспорт агропродукцию на 12,8 млн долларов

В 2020 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Адыгеи составил 12,8 млн долларов

Экспортёры Адыгеи продали агропродукцию на 12,8 млн долларов. Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщила пресс-служба республики 3 июня.

В Минсельхозе Адыгеи рассказали, что экспортёрам предоставляют субсидии в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, предприятиям, которые заключили соглашение о повышении конкурентоспособности, предоставляют субсидии на возмещение недополученных доходов по кредитам.

Также предприятия, которые отгружают продукцию за рубеж, с 2019 года получают от государства льготные кредиты.

Напомним, в Адыгее планируют усилить развитие конкуренции, чтобы снизить цены и повысить качество товаров.