Адыгея в 2020 году отгрузила на экспорт агропродукцию на 12,8 млн долларов

Адыгея

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В 2020 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Адыгеи составил 12,8 млн долларов

Экспортёры Адыгеи продали агропродукцию на 12,8 млн долларов. Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщила пресс-служба республики 3 июня.

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В Минсельхозе Адыгеи рассказали, что экспортёрам предоставляют субсидии в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, предприятиям, которые заключили соглашение о повышении конкурентоспособности, предоставляют субсидии на возмещение недополученных доходов по кредитам.

Также предприятия, которые отгружают продукцию за рубеж, с 2019 года получают от государства льготные кредиты.

Напомним, в Адыгее планируют усилить развитие конкуренции, чтобы снизить цены и повысить качество товаров.

Продукты питания Сельское хозяйство Экономика Экспорт

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Адыгея в 2020 году отгрузила на экспорт агропродукцию на 12,8 млн долларов
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