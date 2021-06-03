В Анапе планируют создать условия для занятий триатлоном

Краснодарский край

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3 июня мэр Анапы Василий Швец подписал соглашение с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу

Соглашение о развитии инфраструктуры для занятий триатлоном в Анапе подписали в рамках Петербургского экономического форума 3 июня.

Согласно документу, который подписали мэр курорта Василий Швец и президент общероссийской общественной организации «Федерация триатлона России» Ксения Шойгу, на курорте построят необходимую инфраструктуру для популяризации триатлона в Анапе.

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Шойгу отметила, что Анапа идеально подходит для занятий триатлоном из-за географического расположения и уникальных природных и климатических условий. Тренировки можно будет проводить на свежем воздухе практически круглый год.

Глава Анапы подчеркнул, что подписание документа даст мощный импульс в развитии спортивной базы курорта и повысит туристическую привлекательность.

Напомним, недавно в Анапе открыли новый спортзал на территории кадетской школы. Там сделали гардеробную-раздевалку для хранения вещей и одежды учащихся, плац для строевой подготовки и полосу препятствий, а также первую очередь Аллеи славы.

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