В Анапе открыли спортзал, построенный по инициативе председателя ЗСК
21 мая спортивный зал открыли в кадетской школе им. Старшинова в поселке Пятихатки города-курорта Анапа
Эту территорию курируют председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван Демченко.
Вместе с ними открытие зала посетили глава Анапы Василий Швец, председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский, представители министерства образования, науки и молодежной политики края, родители и кадеты.
Бурлачко поздравил учащихся с окончанием учебного года и появлением современного спортивного комплекса. Это событие, по его словам, важно не только для учеников школы, но и для поселка.
«Наслышан о ваших спортивных успехах в самбо, смешанных единоборствах, армрестлинге, легкой атлетике, победах в эстафетах и марафонах. Вы не только отстаиваете спортивную честь лицея и родного города, но и выступаете за Кубань на общероссийских соревнованиях в составе краевых команд. А теперь у вас есть возможность заниматься спортом в более комфортных условиях», — сказал председатель ЗСК.
По словам Бурлачко, на Кубани развитие образования и детского спорта всегда были в приоритете у администрации и ЗСК. В прошлом году в девяти муниципалитетах края построили 12 школ для более 8 тыс. учащихся.
Демченко рассказал, что четыре года назад директор школы обратился к депутатам с просьбой о ремонте школы. «Мы с Юрием Александровичем, обсудив это с губернатором края, решили помочь учебному заведению: построить спортзал и привести в порядок учебный корпус», — добавил депутат.
Он также попросил руководство школы продумать использование спортзала детьми поселка. «Такой объект должен функционировать постоянно», — пояснил Демченко.
Возведение спортзала на территории кадетской школы началось в 2019 году по инициативе депутатов и при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. На строительство по краевой госпрограмме «Развитие образования» выделили порядка 36 млн рублей. Работы координировал Чернявский.
За это время построили гардеробную-раздевалку для хранения вещей и одежды учащихся, плац для строевой подготовки и полосу препятствий, а также первую очередь Аллеи славы. Вокруг зала обустроили территорию и проложили асфальтовую дорогу к нему.
Был переоборудован и главный холл школы, открыта картинная галерея. Началось обустройство сквера и поляны с ростовыми шахматами. Выполнена стоянка для автотранспорта, построена часть ограды школы и обновлены автобусы для подвоза учеников.
В планах — строительство актового зала и мастерских для занятий творчеством, судомоделированием и робототехникой. В дальнейшем руководство школы планирует обустроить небольшую лодочную станцию на водоеме поселка для обучения гребле.