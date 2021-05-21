В Анапе открыли спортзал, построенный по инициативе председателя ЗСК

Эту территорию курируют председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван Демченко.

Вместе с ними открытие зала посетили глава Анапы Василий Швец, председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский, представители министерства образования, науки и молодежной политики края, родители и кадеты.

Бурлачко поздравил учащихся с окончанием учебного года и появлением современного спортивного комплекса. Это событие, по его словам, важно не только для учеников школы, но и для поселка.

«Наслышан о ваших спортивных успехах в самбо, смешанных единоборствах, армрестлинге, легкой атлетике, победах в эстафетах и марафонах. Вы не только отстаиваете спортивную честь лицея и родного города, но и выступаете за Кубань на общероссийских соревнованиях в составе краевых команд. А теперь у вас есть возможность заниматься спортом в более комфортных условиях», — сказал председатель ЗСК.