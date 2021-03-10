Власти Анапы показали концепцию новой деревянной набережной

Краснодарский край

Распечатать

Главный архитектор Анапы Карина Бронникова 10 марта рассказала о концепции новой деревянной набережной

В мэрии курорта прошло заседание совета по развитию курортов и туризма, на котором главный архитектор Анапы Карина Бронникова рассказала о концепции деревянной набережной от реки Анапки до Витязево.

Согласно проекту, в Анапе появится протяженная прогулочная зона, а также функциональные площадки для отдыха и досуга. На разных отрезках набережной можно будет отдохнуть, заняться спортом, стать участником тематических мероприятий или сделать фото на фоне арт-объекта. Кроме того, специалисты предусмотрели доступность для маломобильных граждан.

Вдоль набережной планируют установить: 

  • уличную мебель (лавочки, столы для шахмат, качели, шезлонги и другое);
  • спортобъекты (турники, брусья, тренажеры, теннисные столы, стенки для скалолазания, воркаут-площадки);
  • детские площадки от веревочных лабиринтов до качелей и досок для рисования.

Читайте также:

Мэр Анапы Василий Швец хочет, чтобы вся конструкция состояла из экологичных материалов. Вероятнее всего, это будет древесина лиственницы. Набережную приподнимут на сваях, чтобы минимально вторгаться в природу. За порядком будут следить камеры дневного и ночного видеонаблюдения.

Сейчас идут переговоры с поставщиками материалов и планирование маршрута с учетом географических и природно-климатических условий территории. По словам Бронниковой, в ближайшее время будет запущен онлайн-опрос, который поможет определить, какие объекты больше всего необходимы на новой набережной. Присоединиться к опросу и высказать свои пожелания смогут все желающие.

Реализовывать проект планируют поэтапно: осенью этого года хотят начать строительство первой очереди от Анапки до «Эры» протяженностью 3 км, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Анапа Благоустройство отдых Черное море

Новости

Власти Анапы показали концепцию новой деревянной набережной
Как выглядела «Аврора» раньше и какой её хочет сделать Галицкий? Изучили презентацию проекта
Девушка погибла при пожаре в жилом вагончике в Сочи
В Краснодаре заключили под стражу мужчину, который избил девушку и засунул ее в багажник
На Кубани чиновник потратил на перевозку других чиновников бюджетные деньги, которые выделялись на перевозку детей
Власти Кубани договорились достроить стадион «Динамо» к середине 2022 года. Сейчас он готов на 50%

Лента новостей

«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
Сегодня, 08:01
«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
Краснодарцы рассказали о том, как прошла вакцинация от ковида и насколько это изменило их жизнь
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
8 марта, 07:33
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
Трансгендерные люди из Краснодара о 23 Февраля и 8 Марта
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
Вчера, 17:47
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
В «Пятёрочке» появились начивки с супергероями Marvel

Реклама на портале