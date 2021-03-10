Власти Анапы показали концепцию новой деревянной набережной

Согласно проекту, в Анапе появится протяженная прогулочная зона, а также функциональные площадки для отдыха и досуга. На разных отрезках набережной можно будет отдохнуть, заняться спортом, стать участником тематических мероприятий или сделать фото на фоне арт-объекта. Кроме того, специалисты предусмотрели доступность для маломобильных граждан.

В мэрии курорта прошло заседание совета по развитию курортов и туризма, на котором главный архитектор Анапы Карина Бронникова рассказала о концепции деревянной набережной от реки Анапки до Витязево.

Мэр Анапы Василий Швец хочет, чтобы вся конструкция состояла из экологичных материалов. Вероятнее всего, это будет древесина лиственницы. Набережную приподнимут на сваях, чтобы минимально вторгаться в природу. За порядком будут следить камеры дневного и ночного видеонаблюдения.

Сейчас идут переговоры с поставщиками материалов и планирование маршрута с учетом географических и природно-климатических условий территории. По словам Бронниковой, в ближайшее время будет запущен онлайн-опрос, который поможет определить, какие объекты больше всего необходимы на новой набережной. Присоединиться к опросу и высказать свои пожелания смогут все желающие.

Реализовывать проект планируют поэтапно: осенью этого года хотят начать строительство первой очереди от Анапки до «Эры» протяженностью 3 км, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.