Власти Анапы показали концепцию новой деревянной набережной
Главный архитектор Анапы Карина Бронникова 10 марта рассказала о концепции новой деревянной набережной
В мэрии курорта прошло заседание совета по развитию курортов и туризма, на котором главный архитектор Анапы Карина Бронникова рассказала о концепции деревянной набережной от реки Анапки до Витязево.
Согласно проекту, в Анапе появится протяженная прогулочная зона, а также функциональные площадки для отдыха и досуга. На разных отрезках набережной можно будет отдохнуть, заняться спортом, стать участником тематических мероприятий или сделать фото на фоне арт-объекта. Кроме того, специалисты предусмотрели доступность для маломобильных граждан.
Вдоль набережной планируют установить:
- уличную мебель (лавочки, столы для шахмат, качели, шезлонги и другое);
- спортобъекты (турники, брусья, тренажеры, теннисные столы, стенки для скалолазания, воркаут-площадки);
- детские площадки от веревочных лабиринтов до качелей и досок для рисования.
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Мэр Анапы Василий Швец хочет, чтобы вся конструкция состояла из экологичных материалов. Вероятнее всего, это будет древесина лиственницы. Набережную приподнимут на сваях, чтобы минимально вторгаться в природу. За порядком будут следить камеры дневного и ночного видеонаблюдения.
Сейчас идут переговоры с поставщиками материалов и планирование маршрута с учетом географических и природно-климатических условий территории. По словам Бронниковой, в ближайшее время будет запущен онлайн-опрос, который поможет определить, какие объекты больше всего необходимы на новой набережной. Присоединиться к опросу и высказать свои пожелания смогут все желающие.
Реализовывать проект планируют поэтапно: осенью этого года хотят начать строительство первой очереди от Анапки до «Эры» протяженностью 3 км, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.