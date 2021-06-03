Минздрав Кубани не выдавал лекарство женщине с редким заболеванием. Ей пришлось пожаловаться в прокуратуру

Краснодарский край

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В прокуратуре 3 июня рассказали, что суд обязал минздрав Кубани выдать жительнице Армавира препарат, стоимость курса лечения которым превышает 20 млн рублей

Жительница Армавира с орфанным (редким) заболеванием пожаловалась в прокуратуру, что ее не обеспечивают лекарственным препаратом экулизумаб, стоимость курса лечения которым превышает 20 млн рублей.

Женщине долгое время выдавали рецепты на обеспечение лекарством и ставили их в аптеке на отсрочку. То есть сам препарат она не получала.

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Прокуратура обратилась в суд с иском к минздраву Кубани и потребовала выдать женщине лекарство. Суд иск удовлетворил. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура Армавира, сообщили 3 июня в пресс-службе надзорного органа.

Экулизумаб — лекарство, которое продается под торговыми названиями «Солирис» и «Элизария». В феврале 2021 года Юга.ру писали о том, что минздрав Кубани также не выдавал «Элизарию» 31-летней жительнице Сочи Ксении Швецовой. Женщина обратилась в Европейский суд по правам человека, тот обязал Россию обеспечить сочинку препаратом.

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В конце мая журналисты рассказали историю трехлетнего Кости Коровина с синдромом короткой кишки. Среди прописанных лекарств для мальчика есть «ТауроЛок». Одна упаковка с пятью ампулами стоит не меньше 15 тыс. рублей. Мать ребенка пожаловалось , что краевой минздрав не может найти деньги на льготные препараты.

После того как история получила огласку в СМИ, женщине позвонили из министерства и пообещали начать выдавать «ТауроЛок» со следующего месяца, написал 93.ru.

Армавир Здравоохранение Медицина Правосудие Прокуратура Суд

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Минздрав Кубани не выдавал лекарство женщине с редким заболеванием. Ей пришлось пожаловаться в прокуратуру
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