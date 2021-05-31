Минздрав Кубани не может найти деньги на льготные препараты для мальчика с инвалидностью

В конце мая родители Кости Коровина из Краснодара сообщили, что им не выдают льготные препараты на лечение сына

Трёхлетнему Косте Коровину из Краснодара в шесть месяцев поставили диагноз синдрома короткой кишки. Мальчик родился здоровым, но через полгода у него произошла кишечная непроходимость. Врачи вывели тонкий кишечник наружу, но её пришлось удалить из-за отмирания толстой кишки. Ребёнок пережил пять полосных операций, лапароскопию и 30 общих наркозов. Кроме того, у мальчика обнаружили тромбоз.

У ребёнка не усваивается еда и вода. Для жизни ему необходимо специальное питание, капельницы и лекарства. В декабре 2020 года в Российской детской клинической больнице Москвы Косте Коровину прописали 36 препаратов и медизделий. 12 из них семье должны выдавать за счёт государства.

Среди прописанных препаратов — «ТауроЛок». Одна упаковка с пятью ампулами стоит не меньше 15 тыс. рублей. Его назначают пациентам, которые питаются внутривенно для защиты от инфекции. В 2020 году его решили включить в перечень льготных, но пока список не обновили.

Деньги на лечение Кости Коровина собирали в благотворительном фонде «Край добра». Кроме того помощь оказала строительная компания «ССК». Семье подарили сертификат на 600 тыс. рублей. Однако этой суммы не достаточно, так как большая часть денег уходит на покупку специальных смесей для питания. К слову, государство не приобретает их за свой счёт.

Краснодарские медики пообещали маме Кости Полине выдать льготные медикаменты. Однако из всего списка семья получила только «Энтерол» и «Эксхол». Женщина несколько раз обращалась в министерство здравоохранения Краснодарского края, но её направили в поликлинику. Там отчитались, что передали документы на льготные лекарства. Но спустя четыре месяца препараты так и не появились.