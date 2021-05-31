Минздрав Кубани не может найти деньги на льготные препараты для мальчика с инвалидностью
В конце мая родители Кости Коровина из Краснодара сообщили, что им не выдают льготные препараты на лечение сына
Трёхлетнему Косте Коровину из Краснодара в шесть месяцев поставили диагноз синдрома короткой кишки. Мальчик родился здоровым, но через полгода у него произошла кишечная непроходимость. Врачи вывели тонкий кишечник наружу, но её пришлось удалить из-за отмирания толстой кишки. Ребёнок пережил пять полосных операций, лапароскопию и 30 общих наркозов. Кроме того, у мальчика обнаружили тромбоз.
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У ребёнка не усваивается еда и вода. Для жизни ему необходимо специальное питание, капельницы и лекарства. В декабре 2020 года в Российской детской клинической больнице Москвы Косте Коровину прописали 36 препаратов и медизделий. 12 из них семье должны выдавать за счёт государства.
Среди прописанных препаратов — «ТауроЛок». Одна упаковка с пятью ампулами стоит не меньше 15 тыс. рублей. Его назначают пациентам, которые питаются внутривенно для защиты от инфекции. В 2020 году его решили включить в перечень льготных, но пока список не обновили.
Деньги на лечение Кости Коровина собирали в благотворительном фонде «Край добра». Кроме того помощь оказала строительная компания «ССК». Семье подарили сертификат на 600 тыс. рублей. Однако этой суммы не достаточно, так как большая часть денег уходит на покупку специальных смесей для питания. К слову, государство не приобретает их за свой счёт.
Краснодарские медики пообещали маме Кости Полине выдать льготные медикаменты. Однако из всего списка семья получила только «Энтерол» и «Эксхол». Женщина несколько раз обращалась в министерство здравоохранения Краснодарского края, но её направили в поликлинику. Там отчитались, что передали документы на льготные лекарства. Но спустя четыре месяца препараты так и не появились.
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«В Москве детей полностью обеспечивают всем, даже тем, что не входит в список для инвалидов. И я прошу иногда у мамочек из других регионов. Но детей, кто пользуется этим препаратом, мало, и поэтому он сейчас в дефиците. Пока так живем, но хотелось бы не с протянутой рукой ходить по всей России. А то мне из Москвы, Уфы, Новосибирска, Татарстана, откуда только не шлют», — рассказала женщина.
Она добавила, что в мае состояние мальчика резко ухудшилось. Его поместили в детскую краевою больницу с температурой до 40 °С.
В Краснодарском крае живёт восемь детей с синдромом короткой кишки. Со слов матери Кости, две семьи получили льготные препараты через суд.
В региональном минздраве порталу 93.ru рассказали, что в поликлинике с 1 января по 25 мая Косте Коровину регулярно выписывают «Эксхол» и «Энтерол», «Глюкозу», «Натрия Хлорид», «Аддамель Н», «Колекальциферол», «Калия хлорид», «Флуконазол» и «Урсодезоксихолевую кислоту». Но мать ребёнка сообщила, что стала получать лекарства только после того, как рассказала о ситуации в социальных сетях.
На вопрос о препарате «ТауроЛок» в минздраве подчеркнули, что он не входит в перечень льготных. На остальные лекарства в министерстве ищут деньги, подтвердили Юга.ру в ведомстве.
Напомним, в Абинском районе 6-летний ребенок получил жизненно важное лекарство после вмешательства прокуратуры.