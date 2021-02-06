ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лекарством жительницу Сочи с редким заболеванием крови

Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) 5 февраля потребовал срочно предоставить лекарство жительнице Сочи с редким заболеванием кроветворной системы

Проект «Правовая инициатива» (организация включена в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента) сообщил, что ЕСПЧ обязал российские власти предоставить 31-летней жительнице Сочи препарат «Элизария» на постоянной основе в соответствии с назначением врачей.

Женщина страдает апластической анемией с синдромом ПНГ (пароксизмальная ночная гемоглобинурия). Это редкое заболевание, при котором ухудшается кроветворная функция костного мозга — образуется недостаточно эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Без лечения пациенты с тяжелыми формами заболевания погибают в течение нескольких месяцев.

По данным организации, жительница Сочи включена в Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни или их инвалидности.