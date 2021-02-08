Минздрав Кубани не выдает лекарство тяжелобольной женщине, в дело вмешался Европейский суд по правам человека

Краснодарский край, В мире

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5 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в пользу жительницы Краснодарского края, которой не выдают полагающееся ей лекарство

У 31-летней жительницы Сочи Ксении Швецовой еще в 2012 году диагностировали апластическую анемию с синдромом ПНГ [редкое заболевание кроветворной системы; синдром ПНГ — жизнеугрожающий и прогрессирующий диагноз]. Женщина включена в реестр тех, кто страдает орфанными (редкими) заболеваниями.

С 2014 года она раз в полмесяца получала лекарство «Элизария», аналог самого дорогостоящего препарата в мире — экулизумаба. Однако в сентябре 2020 года препарат перестали выдавать. Адвокат сочинки Борис Малахов подал иск в Первомайский районный суд Краснодара на минздрав края. Ведомство аргументировало невыдачу недостатком финансирования. Суд не признал объяснения и обязал немедленно возобновить выдачу препарата.

Однако минздрав не стал выполнять это решение и к тому же подал апелляционную жалобу.

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4 февраля 2021 года правозащитный проект «Правовая инициатива» (внесен в реестр иностранных агентов) направил обращение в ЕСПЧ и попросил суд применить «правило 39». Это вынесение экстренного постановления, от которого зависит жизнь и здоровье человека. Спустя день, 5 февраля, ЕСПЧ принял решение в пользу Швецовой и потребовал немедленно обеспечить ее медикаментом.

«В деле Ксении такой риск есть, так как она более пяти месяцев не получает жизненно необходимое лекарство. Отказ государства в обеспечении таким лекарством нарушает ст. 2 (право на жизнь) и ст. 3 (запрет жестокого обращения) Конвенции», — объяснила «Коммерсанту» старший юрист «Правовой инициативы» Татьяна Саввина.

Основную жалобу суд рассмотрит позже, но теперь власти России обязаны исполнить решение и отчитаться о нем до 5 марта, пишет газета 8 февраля.

Европейский суд по правам человека Здравоохранение Сочи

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Минздрав Кубани не выдает лекарство тяжелобольной женщине, в дело вмешался Европейский суд по правам человека

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