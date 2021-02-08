5 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в пользу жительницы Краснодарского края, которой не выдают полагающееся ей лекарство

У 31-летней жительницы Сочи Ксении Швецовой еще в 2012 году диагностировали апластическую анемию с синдромом ПНГ [редкое заболевание кроветворной системы; синдром ПНГ — жизнеугрожающий и прогрессирующий диагноз]. Женщина включена в реестр тех, кто страдает орфанными (редкими) заболеваниями.

С 2014 года она раз в полмесяца получала лекарство «Элизария», аналог самого дорогостоящего препарата в мире — экулизумаба. Однако в сентябре 2020 года препарат перестали выдавать. Адвокат сочинки Борис Малахов подал иск в Первомайский районный суд Краснодара на минздрав края. Ведомство аргументировало невыдачу недостатком финансирования. Суд не признал объяснения и обязал немедленно возобновить выдачу препарата.

Однако минздрав не стал выполнять это решение и к тому же подал апелляционную жалобу.