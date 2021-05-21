Сочинцы протестуют против строительства апарт-отеля на территории реликтовой рощи
Жители Сочи создали петицию с требование остановить застройку строительства апарт-отеля на территории реликтовой рощи
В 2015 году земли парка пансионата «Светлана» в Сочи отдали в долгосрочную аренду под строительство отелей, не информируя жителей курорта. Краснодарский краевой суд обязал мэрию выдать порубочные билеты застройщикам двух участков фирмам ООО «Наше дело» и «Наше дело осень». Однако прокуратура отменила это решение.
Тогда застройщик передал права на участок частному лицу — Анатолию Кострико. После этого суд обязал мэрию курорта заключить с ним договор о передаче порядка семи соток земли под строительство отелей.
Жители города разместили на сайте change.org петицию с требованием остановить застройку и спасти реликтовый парк. Они сообщили, что на участке растут магнолии, находящиеся под охраной государства, а земля входит в охранную зону регионального памятника «Дача Фронштейна».
«Мы, жители города Сочи обращаемся к властям города Сочи и Краснодарского края, к правоохранительным органам и правозащитникам с криком о помощи! Под угрозой парк пансионата «Светлана», реликтовые деревья которого высаживались десятки лет назад и являются «лёгкими» нашего города — курорта», — заявили сочинцы.
Мэрия Сочи подала жалобу на решение суда. Заседание должно было состояться 20 мая, на его пришел представитель администрации Сочи, прокурор, жители города, а сам застройщик не явился, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник суда. Заседание перенесли на 27 мая.
Ранее Юга.ру писали, что жители Новороссийска выступили против строительства детского сада на территории Пионерской рощи. Экологи написали письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой спасти рощу. Ответа так и не последовало.