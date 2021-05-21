Сочинцы протестуют против строительства апарт-отеля на территории реликтовой рощи

Краснодарский край

Распечатать

Жители Сочи создали петицию с требование остановить застройку строительства апарт-отеля на территории реликтовой рощи

В 2015 году земли парка пансионата «Светлана» в Сочи отдали в долгосрочную аренду под строительство отелей, не информируя жителей курорта. Краснодарский краевой суд обязал мэрию выдать порубочные билеты застройщикам двух участков фирмам ООО «Наше дело» и «Наше дело осень». Однако прокуратура отменила это решение.

Читайте также:

Тогда застройщик передал права на участок частному лицу — Анатолию Кострико. После этого суд обязал мэрию курорта заключить с ним договор о передаче порядка семи соток земли под строительство отелей.

Жители города разместили на сайте change.org петицию с требованием остановить застройку и спасти реликтовый парк. Они сообщили, что на участке растут магнолии, находящиеся под охраной государства, а земля входит в охранную зону регионального памятника «Дача Фронштейна».

«Мы, жители города Сочи обращаемся к властям города Сочи и Краснодарского края, к правоохранительным органам и правозащитникам с криком о помощи! Под угрозой парк пансионата «Светлана», реликтовые деревья которого высаживались десятки лет назад и являются «лёгкими» нашего города — курорта», — заявили сочинцы.

Мэрия Сочи подала жалобу на решение суда. Заседание должно было состояться 20 мая, на его пришел представитель администрации Сочи, прокурор, жители города, а сам застройщик не явился, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник суда. Заседание перенесли на 27 мая.

Читайте также:

Ранее Юга.ру писали, что жители Новороссийска выступили против строительства детского сада на территории Пионерской рощи. Экологи написали письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой спасти рощу. Ответа так и не последовало.

Курорты и туризм Сочи Строительство Экология

Новости

Сочинцы протестуют против строительства апарт-отеля на территории реликтовой рощи
В Адыгее за незаконный оборот оружия возбудили 16 уголовных дел с начала года
Что будет на площадке для городских фестивалей? Рассказали власти Краснодара
Десять рабочих погибли во время аварии на очистных сооружениях в Ростовской области
У летучих мышей в Сочи обнаружили новые виды коронавируса
WWF обвинил минприроды Кубани в незаконной вырубке леса и оценил ущерб в сотни миллионов рублей

Лента новостей

Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
Сегодня, 13:42 Партнерский
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
Кейс паназиатского стритфуда Tori Ramen
Что цветет на Кубани в мае-июне?
19 мая, 07:40
Что цветет на Кубани в мае-июне?
Цветочный шазам Краснодарского края, часть вторая
На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
17 мая, 16:23 Партнерский
На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
Маршруты, лайфхаки и дорожные впечатления

Реклама на портале