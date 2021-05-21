Сочинцы протестуют против строительства апарт-отеля на территории реликтовой рощи

В 2015 году земли парка пансионата «Светлана» в Сочи отдали в долгосрочную аренду под строительство отелей, не информируя жителей курорта. Краснодарский краевой суд обязал мэрию выдать порубочные билеты застройщикам двух участков фирмам ООО «Наше дело» и «Наше дело осень». Однако прокуратура отменила это решение.

Тогда застройщик передал права на участок частному лицу — Анатолию Кострико. После этого суд обязал мэрию курорта заключить с ним договор о передаче порядка семи соток земли под строительство отелей.

Жители города разместили на сайте change.org петицию с требованием остановить застройку и спасти реликтовый парк. Они сообщили, что на участке растут магнолии, находящиеся под охраной государства, а земля входит в охранную зону регионального памятника «Дача Фронштейна».

«Мы, жители города Сочи обращаемся к властям города Сочи и Краснодарского края, к правоохранительным органам и правозащитникам с криком о помощи! Под угрозой парк пансионата «Светлана», реликтовые деревья которого высаживались десятки лет назад и являются «лёгкими» нашего города — курорта», — заявили сочинцы.