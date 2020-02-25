В Адыгее на реконструкцию школ искусств в 2020 году потратят 167 млн рублей

На эти цели в рамках нацпроекта «Культура» направят 167 млн рублей. Об этом 25 февраля на планерном совещании кабмина региона сообщил министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев. По его словам, работы планируется провести в ДШИ № 1 и детской художественной школе в Майкопе, а также в ДШИ поселка Каменномостского и села Красногвардейского.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал строгого выполнения всех дорожных карт и поручил до 6 марта завершить проектно-сметные работы по реконструкции школ искусств региона на последующие два года.

В минкульте Адыгеи порталу Юга.ру уточнили, что в 2021 году планируется продолжить ремонтные работы в ДШИ № 1 и реконструировать там зрительный зал, а также отремонтировать ДШИ № 6 в Майкопе. На 2022 год запланирована реконструкция детских школ искусств в станицах Гиагинской и Ханской. Всего за три года на эти цели будет направлено более 380 млн рублей, заключил Юрий Аутлев.