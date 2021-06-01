Контракт на содержание муниципальных платных парковок Краснодара обойдется в сумму свыше 127 млн рублей

В мэрии Краснодара 31 мая сообщили, что определился подрядчик по содержанию муниципальных платных парковок в городе

Напомним, 8 мая в Краснодаре истек контракт на обслуживание платных парковок. Мэрия проводила торги на выбор нового подрядчика. Контракт планировали заключить не раньше 1 июня сроком до 31 декабря 2022 года. Пока контракта нет, парковки стали бесплатными. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства уточняли, что по новым условиям все деньги за парковку будут поступать в муниципальный бюджет, а подрядчик получит за услуги фиксированную сумму, указанную в конкурсной документации.

На городской планерке 31 мая власти Краснодара сообщили, что определились с подрядчиком. Контракт подпишут через десять дней. Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил обсудить с общественностью и депутатами параметры соглашения и «широко и прозрачно» рассказать об условиях конкурса.

«Главное, на каких условиях будет действовать соглашение, какие плюсы получит муниципалитет. И приблизительная стоимость — сколько мы будем возвращать из бюджета за оказание этой услуги, а именно — эксплуатации паркоматов и оборудования, которое перешло в муниципальную собственность. Надо более открыто, широко и прозрачно рассказать об условиях конкурса, довести информацию до общественности, жителей города», — заявил Евгений Первышов.

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Замглавы города Артем Доронин отметил, что также будет обсуждаться идея введения дифференцированного тарифа на парковках в центре Краснодара. Так, например, сейчас коммерческая парковка на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской стоит 100 рублей, стоимость платной муниципальной — 30 рублей. «Мы не хотим монетизировать данную услугу, а лишь нацелены на то, чтобы избежать случайного, блуждающего трафика, который заезжает в центр города», — объяснил Доронин. Как напомнили в пресс-службе мэрии Краснодара, всего в городе работают 266 муниципальных платных парковок. Они рассчитаны на 8 тыс. 95 мест.