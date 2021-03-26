В Краснодаре 7 маршруток изменят схему движения из-за ремонта на улице Черкасской

15 марта на улице Черкасской, от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков, начались подготовительные работы к расширению дороги. На улице планируют сделать три полосы и сформировать тротуар. Основные работы на участке стартуют 3 апреля. На восемь месяцев, до 3 августа, отрезок дороги полностью закроют для движения. Кроме того, отмечал мэр Краснодара Евгений Первышов, в ближайший месяц начнут расширять улицу 40-летия Победы в Восточно-Кругликовском районе.

26 марта в пресс-службе мэрии отметили, что из-за ремонта общественный транспорт изменит свои маршруты. Так, следующие маршрутки вместо Черкасской начнут ходить по улице Яцкова в прямом и обратном направлении: