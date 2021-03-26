В Краснодаре 7 маршруток изменят схему движения из-за ремонта на улице Черкасской

Краснодарский край

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В Краснодаре в апреле некоторые маршрутки изменят путь следования из-за ремонта участка дороги

15 марта на улице Черкасской, от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков, начались подготовительные работы к расширению дороги. На улице планируют сделать три полосы и сформировать тротуар. Основные работы на участке стартуют 3 апреля. На восемь месяцев, до 3 августа, отрезок дороги полностью закроют для движения. Кроме того, отмечал мэр Краснодара Евгений Первышов, в ближайший месяц начнут расширять улицу 40-летия Победы в Восточно-Кругликовском районе.

26 марта в пресс-службе мэрии отметили, что из-за ремонта общественный транспорт изменит свои маршруты. Так, следующие маршрутки вместо Черкасской начнут ходить по улице Яцкова в прямом и обратном направлении:

  • № 3, Губернский микрорайон — автовокзал Южный;
  • № 4, Губернский микрорайон — гипермаркет «Лента» (Западный Обход);
  • № 11, Юбилейный микрорайон — Губернский микрорайон;
  • № 25, Комсомольский микрорайон — Губернский микрорайон;
  • № 45, Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — Губернский микрорайон;
  • № 47, улица Шевченко — Губернский микрорайон;
  • № 56, ТРЦ «Красная площадь» — музей «Россия — моя история» — торговый центр «Планета».
Дороги Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог

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