В Сочи произошла массовая драка с перестрелкой

Краснодарский край

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В микрорайоне Мамайка в Сочи 29 мая около 19:30 произошел дорожный конфликт

В дежурную часть поступило сообщение о хлопках. В соцсетях сразу появилось видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что один из участников держит в руке предмет, похожий на автомат. Правоохранители выяснили, что во время конфликта неизвестный несколько раз выстрелил, предварительно из охолощенного оружия.

В настоящий момент все лица инцидента установлены и доставлены в отдел полиции Сочи. Оружие изъято на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ), сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Это уже третья потасовка со стрельбой в Сочи за последние две недели. Как писали Юга.ру, 14 мая произошел вооруженный конфликт во дворе дома на улице Бакинской. Причина — застройщик не поделил собственность с родственниками. 16 мая две компании молодых людей поспорили из-за парковочного места. Словесная перепалка переросла в потасовку, во время которой один из мужчин сделал несколько выстрелов из травматического оружия.

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