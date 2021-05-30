В Сочи произошла массовая драка с перестрелкой

В дежурную часть поступило сообщение о хлопках. В соцсетях сразу появилось видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что один из участников держит в руке предмет, похожий на автомат. Правоохранители выяснили, что во время конфликта неизвестный несколько раз выстрелил, предварительно из охолощенного оружия.

В настоящий момент все лица инцидента установлены и доставлены в отдел полиции Сочи. Оружие изъято на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ), сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.