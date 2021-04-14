В Адыгее представили нового заместителя министра культуры республики

Ранее эту должность занимала Аминат Сообцокова, которая перешла на работу директором Северокавказского филиала Государственного музея Востока. Ее сменила на посту в минкульте Светлана Кушу. Она будет курировать такие работу культурно-досуговых учреждений, библиотек, развитие народных промыслов, взаимодействие с диаспорой.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 14 апреля провел рабочую встречу, на которой поставил задачи перед новым замминистра культуры. Руководитель региона указал на необходимость продолжать работу по активизации работы всех учреждений культуры и создания равных условий для творческой деятельности в городах и селах.

«Ваша задача — обеспечить эффективную и профессиональную работу каждой организации. Все они должны стать центрами притяжения людей. Для этого важно поддерживать креативные идеи, продвигать инициативы, открывать новые таланты, уделять внимание подготовке кадров», — сказал Кумпилов.

Кто такая Светлана Кушу

Светлана Азметовна Кушу родилась 12 июня 1968 года в ауле Понежукай. В 1989 году окончила Адыгейский государственный педагогический институт по специальности «Музыка». Трудовую деятельность начала с должности руководителя фольклорного ансамбля и кружка игры на народных инструментах Дворца пионеров-школьников центра творчества детей и молодежи.

Последние 25 лет работала звукорежиссером, ведущей программ отдела художественных программ редакции тематических программ ГТРК «Адыгея».

Заслуженный журналист Адыгеи, лауреат Государственной премии в области искусства, отмечена премией главы Адыгеи в области журналистики.