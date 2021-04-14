В Адыгее представили нового заместителя министра культуры республики
В Доме правительства Адыгеи 14 апреля состоялось официальное представление нового заместителя министра культуры республики Светланы Кушу
Ранее эту должность занимала Аминат Сообцокова, которая перешла на работу директором Северокавказского филиала Государственного музея Востока. Ее сменила на посту в минкульте Светлана Кушу. Она будет курировать такие работу культурно-досуговых учреждений, библиотек, развитие народных промыслов, взаимодействие с диаспорой.
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 14 апреля провел рабочую встречу, на которой поставил задачи перед новым замминистра культуры. Руководитель региона указал на необходимость продолжать работу по активизации работы всех учреждений культуры и создания равных условий для творческой деятельности в городах и селах.
«Ваша задача — обеспечить эффективную и профессиональную работу каждой организации. Все они должны стать центрами притяжения людей. Для этого важно поддерживать креативные идеи, продвигать инициативы, открывать новые таланты, уделять внимание подготовке кадров», — сказал Кумпилов.
Кто такая Светлана Кушу
Светлана Азметовна Кушу родилась 12 июня 1968 года в ауле Понежукай. В 1989 году окончила Адыгейский государственный педагогический институт по специальности «Музыка». Трудовую деятельность начала с должности руководителя фольклорного ансамбля и кружка игры на народных инструментах Дворца пионеров-школьников центра творчества детей и молодежи.
Последние 25 лет работала звукорежиссером, ведущей программ отдела художественных программ редакции тематических программ ГТРК «Адыгея».
Заслуженный журналист Адыгеи, лауреат Государственной премии в области искусства, отмечена премией главы Адыгеи в области журналистики.