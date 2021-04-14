В Адыгее представили нового заместителя министра культуры республики

Адыгея

Распечатать

В Доме правительства Адыгеи 14 апреля состоялось официальное представление нового заместителя министра культуры республики Светланы Кушу

Ранее эту должность занимала Аминат Сообцокова, которая перешла на работу директором Северокавказского филиала Государственного музея Востока. Ее сменила на посту в минкульте Светлана Кушу. Она будет курировать такие работу культурно-досуговых учреждений, библиотек, развитие народных промыслов, взаимодействие с диаспорой.

Читайте также:

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 14 апреля провел рабочую встречу, на которой поставил задачи перед новым замминистра культуры. Руководитель региона указал на необходимость продолжать работу по активизации работы всех учреждений культуры и создания равных условий для творческой деятельности в городах и селах.

«Ваша задача — обеспечить эффективную и профессиональную работу каждой организации. Все они должны стать центрами притяжения людей. Для этого важно поддерживать креативные идеи, продвигать инициативы, открывать новые таланты, уделять внимание подготовке кадров», — сказал Кумпилов.

Кто такая Светлана Кушу

Светлана Азметовна Кушу родилась 12 июня 1968 года в ауле Понежукай. В 1989 году окончила Адыгейский государственный педагогический институт по специальности «Музыка». Трудовую деятельность начала с должности руководителя фольклорного ансамбля и кружка игры на народных инструментах Дворца пионеров-школьников центра творчества детей и молодежи.

Последние 25 лет работала звукорежиссером, ведущей программ отдела художественных программ редакции тематических программ ГТРК «Адыгея». 

Заслуженный журналист Адыгеи, лауреат Государственной премии в области искусства, отмечена премией главы Адыгеи в области журналистики.

Кадровые перестановки Мурат Кумпилов Чиновники

Новости

Главу штаба Навального в Краснодаре задержали перед выездом на расследование в Геленджик и проверили на наркотики
Из-за ремонта дороги в Краснодаре автобусы пустят через новостройки Восточно-Кругликовского района
К сотрудникам студенческого журнала DOXA в Москве пришли с обысками из-за публикаций о протестах
Водителям Краснодара придется ездить по дворам многоэтажек во время ремонта улицы 40-летия Победы
В Краснодаре будут судить чиновника, который разрешил вырубить деревья за взятку в 500 тыс. рублей
В Юбилейный микрорайон Краснодара снова можно попасть на троллейбусе № 8. Он не ходил почти месяц из-за провала дороги

Лента новостей

Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
Сегодня, 13:56
Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
Что еще нельзя пропустить на фестивале немецкой культуры
Как росли цены с 2016 по 2021 год
Вчера, 14:48
Как росли цены с 2016 по 2021 год
Мы сравнили чеки из «Магнита»
Русская женщина и ее профессиональные защитники
9 апреля, 14:20
Русская женщина и ее профессиональные защитники
Как в России запрещают музыку

Реклама на портале