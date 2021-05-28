В Краснодаре экс-председателя суда, у которого нашли в кабинете 2,3 млн рублей, лишили полномочий

Напомним, 10 марта появилась информация, что председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака подозревают в получении взятки. Сообщалось, что в здании суда прошли обыски, а самого Байрака увели в наручниках.

Спустя два дня источник издания «Коммерсантъ-Юг» заявил, что Байрак не является фигурантом уголовного дела и его не арестовывали. Судья находится в отпуске, а 2,3 млн рублей в кабинете оставил один из посетителей.