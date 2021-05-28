В Краснодаре экс-председателя суда, у которого нашли в кабинете 2,3 млн рублей, лишили полномочий
Бывшего председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака 28 мая досрочно лишили полномочий
Напомним, 10 марта появилась информация, что председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака подозревают в получении взятки. Сообщалось, что в здании суда прошли обыски, а самого Байрака увели в наручниках.
Спустя два дня источник издания «Коммерсантъ-Юг» заявил, что Байрак не является фигурантом уголовного дела и его не арестовывали. Судья находится в отпуске, а 2,3 млн рублей в кабинете оставил один из посетителей.
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16 марта стало известно, что СК РФ начал проверку в отношении Геннадия Байрака. По версии адвоката Байрака, судья одолжил деньги своим знакомым, но те не захотели их возвращать. После этого на семью подала в суд женщина-адвокат, за услуги которой они не заплатили. Семья решила, что инициатором взыскания был сам Байрак, и сообщила в органы, что судья вымогал у них деньги. Сам Байрак настаивал, что это был возврат долга.
9 апреля квалификационная коллегия отложила рассмотрение заключения комиссии по результатам проверки в отношении Геннадия Байрака. Однако 27 апреля исполняющим обязанности председателя Октябрьского районного суда был назначен Андрей Прокопенко.
28 мая в пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что квалификационная коллегия судей рассмотрела заключение комиссии. Так, во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители обнаружили и пресекли противоправную деятельность судьи.
Доводы о том, что Геннадий Байрак допустил процессуальные нарушения во время рассмотрения гражданских дел, подтвердились. Кроме того, оказалось, что он систематически нарушал нормы материального и процессуального права.
«Допущенные судьей Байраком Г.Ф. действия свидетельствует о его пренебрежительном отношении к Закону Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и Кодексу судейской этики, что способствует формированию негативного отношения общества и умаляет авторитет судебной власти, причиняя ущерб репутации судьи», — подчеркнули в пресс-службе краевого суда.
28 мая Байрака привлекли к дисциплинарной ответственности, досрочно прекратили его полномочия и лишили пятого квалификационного статуса.