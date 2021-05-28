Ремонт здания под бизнес-коворкинг в центре Краснодара обойдется в 8,6 млн рублей
В Краснодаре потратят 8,6 млн рублей на капитальный ремонт здания в центре города под второй коворкинг для предпринимателей
Напомним, первый муниципальный центр развития предпринимательства «Платформа» открылся в Краснодаре в 2019 году. Там проводят семинары и предоставляют рабочие места для начинающих бизнесменов.
В середине мая глава города Евгений Первышов рассказал, что подобные центры откроются во всех районах Краснодара, и назвал адрес, где будет располагаться второй бизнес-коворкинг.
«Могу уже сегодня точно сказать: следующий заработает в историческом центре — по улице Красная, 6, где находится доходный дом подрядчика Акулова», — сообщил Первышов.
Однако на следующий день мэр «внес ясность» в свое заявление. Он объяснил, что будущий центр откроют в отдельно стоящей пристройке, которая находится по тому же адресу, что им сам доходный дом подрядчика Акулова, — Красная, 6.
Накануне на заседании гордумы Краснодара депутаты обсудили финансирование ремонтных работ в здании и выделили 8,6 млн рублей.
В здании площадью 300 кв. метров полностью поменяют окна, полы, сделают новое освещение и систему отопления. Коворкинг с 25 рабочими местами при необходимости будет трансформироваться в конференц-зал. В центре сделают помещения для деловых переговоров и скайп-встреч, видеостудию и зоны для нетворкинга.
К работам приступят «в ближайшее время», после того как власти определятся с подрядчиком, сообщили 27 мая в пресс-службе мэрии Краснодара.