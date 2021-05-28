Ремонт здания под бизнес-коворкинг в центре Краснодара обойдется в 8,6 млн рублей

В Краснодаре потратят 8,6 млн рублей на капитальный ремонт здания в центре города под второй коворкинг для предпринимателей

Напомним, первый муниципальный центр развития предпринимательства «Платформа» открылся в Краснодаре в 2019 году. Там проводят семинары и предоставляют рабочие места для начинающих бизнесменов. В середине мая глава города Евгений Первышов рассказал, что подобные центры откроются во всех районах Краснодара, и назвал адрес, где будет располагаться второй бизнес-коворкинг.

«Могу уже сегодня точно сказать: следующий заработает в историческом центре — по улице Красная, 6, где находится доходный дом подрядчика Акулова», — сообщил Первышов. Однако на следующий день мэр «внес ясность» в свое заявление. Он объяснил, что будущий центр откроют в отдельно стоящей пристройке, которая находится по тому же адресу, что им сам доходный дом подрядчика Акулова, — Красная, 6.

Накануне на заседании гордумы Краснодара депутаты обсудили финансирование ремонтных работ в здании и выделили 8,6 млн рублей.

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