«Ростелеком» начал разрабатывать программы под российские процессоры

В новом центре компетенций «Ростелекома» началась разработка новых и миграция существующих программ под серверное оборудование с процессором на архитектуре «Эльбрус-2000»

Новое подразделение призвано помочь организациям не только бесшовно перейти на отечественное ПО и перенести софт на «Эльбрус», но и минимизировать воздействие перехода на бизнес. Так «Ростелеком» помогает компаниям обеспечить технологическую независимость от иностранных вендоров и перейти к процессу замещения импортных ИТ-решений. При переходе на российское ПО компании сталкиваются с рядом сложностей: большинство нынешних информационных систем не работают на отечественных платформах и требуют их доработки,

не хватает профильных специалистов для разработки на отечественном стеке технологий,

не хватает решений под российские платформы и технологии в отдельных классах ПО.

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Для этого «Ростелеком» создал центр компетенций со стендами разработки и тестирования на основе серверов отечественного производства. В качестве операционных систем (ОС) развернуты ОС «Эльбрус» для обычных решений и Astra Linux SE для систем, требующих ограничения доступа к обрабатываемой информации. Все серверы оснащены аппаратно-программным модулем доверительной загрузки, что в комплекте с сертифицированной ФСТЭК и ФСБ операционной системой позволяет создавать решения для объектов критической информационной инфраструктуры любого класса доступа. Работу стендов поддерживают высококвалифицированные системные и прикладные разработчики с опытом на российских платформах. Уровень технического оснащения и навыки персонала позволяют выполнить полное развертывание и тестирование ПО как для «Ростелекома», так и для его клиентов.