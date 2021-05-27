«Ростелеком» начал разрабатывать программы под российские процессоры
В новом центре компетенций «Ростелекома» началась разработка новых и миграция существующих программ под серверное оборудование с процессором на архитектуре «Эльбрус-2000»
Новое подразделение призвано помочь организациям не только бесшовно перейти на отечественное ПО и перенести софт на «Эльбрус», но и минимизировать воздействие перехода на бизнес. Так «Ростелеком» помогает компаниям обеспечить технологическую независимость от иностранных вендоров и перейти к процессу замещения импортных ИТ-решений.
При переходе на российское ПО компании сталкиваются с рядом сложностей:
- большинство нынешних информационных систем не работают на отечественных платформах и требуют их доработки,
- не хватает профильных специалистов для разработки на отечественном стеке технологий,
- не хватает решений под российские платформы и технологии в отдельных классах ПО.
Российский навигатор, почта и браузер:
Для этого «Ростелеком» создал центр компетенций со стендами разработки и тестирования на основе серверов отечественного производства. В качестве операционных систем (ОС) развернуты ОС «Эльбрус» для обычных решений и Astra Linux SE для систем, требующих ограничения доступа к обрабатываемой информации. Все серверы оснащены аппаратно-программным модулем доверительной загрузки, что в комплекте с сертифицированной ФСТЭК и ФСБ операционной системой позволяет создавать решения для объектов критической информационной инфраструктуры любого класса доступа.
Работу стендов поддерживают высококвалифицированные системные и прикладные разработчики с опытом на российских платформах. Уровень технического оснащения и навыки персонала позволяют выполнить полное развертывание и тестирование ПО как для «Ростелекома», так и для его клиентов.
Яблоки, гранаты, сыры:
Заинтересованная компания может предоставить перечень ПО и требования к тестированию. ИТ-специалисты «Ростелекома» установят, протестируют и проконсультируют по дальнейшей адаптации ПО под отечественные технологии. При необходимости специалисты могут разработать новое ПО под задачи компании.
«Сейчас все больше компаний, как частных, так и с государственным участием, начинают переходить на отечественные технологии. Но компетенций по миграции с архитектуры x86 на «Эльбрус» мало. Команда ИТ-кластера «Ростелекома» готова помочь организациям перейти на российское ПО и мигрировать готовый софт на архитектуру «Эльбрус», обеспечив при этом не только совместимость с инфраструктурой организации и последующую техническую поддержку, но и защиту от киберугроз. Все это позволит обеспечить российским компаниям собственную технологическую независимость и непрерывность производства и оказания услуг», — рассказал старший вице-президент по информационным технологиям Кирилл Меньшов.