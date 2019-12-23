Российский навигатор, почта и браузер. Какое отечественное ПО будут предустанавливать на гаджеты с 2020 года

Около пяти российских приложений обяжут предустанавливать на мобильные устройства с 1 июля 2020 года

Напомним, Совфед 25 ноября принял законопроект об обязательной предварительной установке российских приложений на гаджеты. Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал документ.

Юга.ру писали, что эту инициативу выдвинула ФАС еще в 2018 году. Закон должен быть направлен на продвижение российских программ на IT-рынке, однако без установки отечественного ПО реализация гаджетов будет запрещена.

В число обязательных приложений войдут программы из «Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сейчас в реестре числится 6 тыс. отечественных программ, которые распределены по категориям. Однако отдельной категории для мобильных устройств там нет.

Минкомсвязи России, ФАС и профильные ассоциации производителей программного обеспечения составят список к 1 июлю 2020 года, когда начнет действовать закон, рассказал источник «Интерфакса». По его словам, в списке обязательных к установке программ окажутся отечественный браузер, приложение для навигации, почтовый клиент и другие сервисы.