Сайт Brand-Search.ru предложил бесплатную проверку товарных знаков на уникальность

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Специалисты Brand-Search.ru рассказали о сложностях в регистрации товарного знака и объяснили, в чем поможет их сайт

Аналитики Brand-Search.ru отметили, что 90% товарных знаков не проходят регистрацию с первого раза. Зачастую причина в некачественной проверке знака на уникальность. Помочь с этим и призван сервис Brand-Search.ru.

Создатели сервиса считают, что использование чужих (или схожих с чужими) обозначений может вредить развитию бизнеса. Поэтому один из главных критериев Роспатента — уникальность. Обозначение бизнеса должно быть оригинальным и отражать индивидуальность компании или товара. Шанс успешной регистрации повышает предварительная проверка на уникальность. Она выявляет подобия и позволяет заменить одинаковые элементы, устранить созвучность и т.п.

Как зарегистрировать товарный знак:

Помимо заказа проверки в патентном бюро, можно воспользоваться следующими способами:

  • поисковые системы, например, Google или «Яндекс»;
  • открытые базы данных ФИПС;
  • специальные бесплатные онлайн-сервисы.

Принцип везде один: сервисы анализируют слово или словосочетание и предлагают варианты, наиболее близкие вашему запросу. Дальнейшую обработку, расшифровку и сопоставление с имеющимся обозначением надо делать самостоятельно.

К плюсами поисковых систем можно отнести быстроту и интуитивность использования. Но результаты такого поиска обобщенные, поиск ведется не по базам товарных знаков, а среди интернет-страниц. Поэтому поисковик может выдавать незарегистрированные или уже аннулированные товарные знаки.

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По мнению специалистов Brand-Search.ru, открытые базы данных ФИПС — более надежный источник данных. К тому же в них можно запросить и поиск в закрытых базах. Среди минусов — долгое ожидание результата и сложность его интерпретации.

В плюсах бесплатных онлайн-сервисов Brand-Search.ru отметил быстрые результаты проверки и отчет с частичной расшифровкой результата. При этом многие онлайн-сервисы предоставляют расширенные результаты только после оплаты. Однако они не учитывают данные о заявках на регистрацию, а базы данных быстро устаревают.

«Такие способы проверки сложно назвать качественными. С одной стороны, вы получите информацию о том, есть ли обозначения, идентичные вашему, с другой — не сможете узнать, пройдет ли регистрацию ваш товарный знак», — заключили специалисты сервиса Brand-Search.ru. 

С ним проверка и анализ обозначения займут всего несколько минут, к тому же пользователь сразу узнает, каковы шансы пройти регистрацию. Использование Brand-Search.ru полностью бесплатно. 

Для проверки надо ввести в строку поиска название и получить отчет на почту. В нем будет общая оценка вероятности регистрации и советы по доработке обозначения до уникального.

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Команда сервиса Brand-Search.ru называет своими преимуществами:

  • быстрый и точный анализ данных по уникальному алгоритму, который выявляет все смежные обозначения;
  • качественная база — поиск ведется не только по зарегистрированным товарным знакам, но и по заявкам;
  • расширенные возможности — бесплатно можно проверить не только словесное обозначение, но и логотип, доменное имя, фирменное наименование;
  • достоверные и актуальные результаты — базы обновляются каждые 24 часа.
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