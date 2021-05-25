МегаФон построит LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате
МегаФон запустит частную сеть беспроводной связи на Лебединском горно-обогатительном комбинате, который входит в компанию «Металлоинвест»
Гарантированное покрытие, безопасность, высокие скорости и низкие задержки при передаче данных позволят автоматизировать процессы добычи железной руды и производства железорудного сырья.
Сеть Private LTE будет охватывать фабрики и крупнейший в мире карьер Лебединского ГОКа длиной 4,7 км и шириной 3,7 км, где руду добывают открытым способом. В ходе буровзрывных работ меняется рельеф поверхности карьера, глубина которого достигает 450 метров, и технологии частной сети должны быстро адаптироваться к этим изменениям.
Для организации бесшовного покрытия планируется разместить 13 новых базовых станций и модернизировать 5 действующих. Сотрудники провайдера установят в ЦОДе резервируемое ядро сети Private LTE, возведут новые антенно-мачтовые сооружения, проложат волоконно-оптические линии и создадут каналы радиорелейных линий связи для обеспечения резервирования транспортной инфраструктуры.
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МегаФон обеспечит предприятие бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это увеличит емкость сети в местах наибольшего скопления сотрудников и техники и обеспечит резервирование и широкий охват покрытия сети.
Сеть Private LTE предоставит среду для передачи телеметрии с карьерной техники, специалисты компании смогут контролировать производственные показатели машин и оборудования, при этом в условиях сложного рельефа месторождения будет обеспечена устойчивая связь.
Для устойчивого сигнала внутри цехов на предприятии будет организовано indoor-покрытие, что даст возможность внедрять сервисы на основе видеоаналитики, промышленного интернета вещей, решения для определения местонахождения сотрудников, технического обслуживания и ремонта техники.
«Private LTE от МегаФона позволит развернуть на Лебединском ГОКе цифровой контур предприятия и создаст задел для внедрения перспективных вертикально-интегрированных решений. За счет реализации этого проекта у компании появится возможность отказаться от использования других развернутых на предприятии сетей, что снизит затраты», — сказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
«Наши компании давно и плодотворно сотрудничают в IT-сфере. Сервисы оператора помогают создавать единую информационную среду на производстве и реализовывать инновационные проекты «Металлоинвеста», — отметила директор по цифровой трансформации «Металлоинвеста» Юлия Шуткина.
Собственная устойчивая сеть обезопасит труд, а сложные для человека процессы можно будет автоматизировать. Также она позволит внедрить цифровую радиосвязь «МегаФон Транкинг» с функцией геолокации для определения местонахождения каждого работника в реальном времени, быстрого реагирования на ЧП и объединения сотрудников в группы для оперативного управления.