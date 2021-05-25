МегаФон построит LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате

МегаФон запустит частную сеть беспроводной связи на Лебединском горно-обогатительном комбинате, который входит в компанию «Металлоинвест»

Гарантированное покрытие, безопасность, высокие скорости и низкие задержки при передаче данных позволят автоматизировать процессы добычи железной руды и производства железорудного сырья. Сеть Private LTE будет охватывать фабрики и крупнейший в мире карьер Лебединского ГОКа длиной 4,7 км и шириной 3,7 км, где руду добывают открытым способом. В ходе буровзрывных работ меняется рельеф поверхности карьера, глубина которого достигает 450 метров, и технологии частной сети должны быстро адаптироваться к этим изменениям. Для организации бесшовного покрытия планируется разместить 13 новых базовых станций и модернизировать 5 действующих. Сотрудники провайдера установят в ЦОДе резервируемое ядро сети Private LTE, возведут новые антенно-мачтовые сооружения, проложат волоконно-оптические линии и создадут каналы радиорелейных линий связи для обеспечения резервирования транспортной инфраструктуры.

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МегаФон обеспечит предприятие бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это увеличит емкость сети в местах наибольшего скопления сотрудников и техники и обеспечит резервирование и широкий охват покрытия сети. Сеть Private LTE предоставит среду для передачи телеметрии с карьерной техники, специалисты компании смогут контролировать производственные показатели машин и оборудования, при этом в условиях сложного рельефа месторождения будет обеспечена устойчивая связь. Для устойчивого сигнала внутри цехов на предприятии будет организовано indoor-покрытие, что даст возможность внедрять сервисы на основе видеоаналитики, промышленного интернета вещей, решения для определения местонахождения сотрудников, технического обслуживания и ремонта техники.