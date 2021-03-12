МегаФон анонсировал запуск LTE для металлургов Забайкалья

МегаФон запустит частную сеть беспроводной связи на Удоканском месторождении меди

Собственная сеть позволит предприятию обеспечить сотрудников устойчивой связью, автоматизировать сложные процессы и повысить безопасность. Корпоративная частная сеть LTE в диапазоне 1800 МГц охватит всю территорию месторождения: карьер и технологический комплекс будущего горно-металлургического комбината, который объединит обогатительную фабрику и металлургический завод. На первом этапе МегаФон обеспечит устойчивым 4G-покрытием работников предприятия и подрядных организаций, задействованных на стройплощадке комбината. Для этого до конца года будут построены четыре базовые станции и организованы отказоустойчивые резервированные каналы связи на основе оптоволокна и радиорелейных пролетов. В 2022 году, с началом промышленной добычи, покрытие планируют усилить, в частности за счет сети Private LTE.

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«Частные промышленные сети имеют ряд преимуществ. На предприятиях обычно разворачивают Wi-Fi сети, но они не обладают помехоустойчивостью, плохо защищены и радиопрозрачны. В отличие от них у Private LTE низкие задержки, гарантия высокой проходимости сигнала в помещении и полной изоляции трафика. Решение формирует единую устойчивую закрытую среду передачи данных для цифровых сервисов, что важно для добывающих и промышленных предприятий с высокими требованиями к безопасности и надежности», — пояснила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина. Решение Private LTE обеспечит работу автоматизированных систем управления горнотранспортного комплекса «Удоканской меди», создаст среду для передачи телеметрии с карьерной техники для контроля производительности машин и оборудования. Установленные IoT-датчики отслеживают давление в шинах, которые быстро изнашиваются при работе в скалистой местности, количество горючего в баках, уровень загрузки и время простоя.

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