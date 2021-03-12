МегаФон анонсировал запуск LTE для металлургов Забайкалья
МегаФон запустит частную сеть беспроводной связи на Удоканском месторождении меди
Собственная сеть позволит предприятию обеспечить сотрудников устойчивой связью, автоматизировать сложные процессы и повысить безопасность.
Корпоративная частная сеть LTE в диапазоне 1800 МГц охватит всю территорию месторождения: карьер и технологический комплекс будущего горно-металлургического комбината, который объединит обогатительную фабрику и металлургический завод.
На первом этапе МегаФон обеспечит устойчивым 4G-покрытием работников предприятия и подрядных организаций, задействованных на стройплощадке комбината. Для этого до конца года будут построены четыре базовые станции и организованы отказоустойчивые резервированные каналы связи на основе оптоволокна и радиорелейных пролетов. В 2022 году, с началом промышленной добычи, покрытие планируют усилить, в частности за счет сети Private LTE.
«Поставить антенны 5G, облучить до потери сознания, а потом чипировать»:
«Частные промышленные сети имеют ряд преимуществ. На предприятиях обычно разворачивают Wi-Fi сети, но они не обладают помехоустойчивостью, плохо защищены и радиопрозрачны. В отличие от них у Private LTE низкие задержки, гарантия высокой проходимости сигнала в помещении и полной изоляции трафика. Решение формирует единую устойчивую закрытую среду передачи данных для цифровых сервисов, что важно для добывающих и промышленных предприятий с высокими требованиями к безопасности и надежности», — пояснила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
Решение Private LTE обеспечит работу автоматизированных систем управления горнотранспортного комплекса «Удоканской меди», создаст среду для передачи телеметрии с карьерной техники для контроля производительности машин и оборудования. Установленные IoT-датчики отслеживают давление в шинах, которые быстро изнашиваются при работе в скалистой местности, количество горючего в баках, уровень загрузки и время простоя.
Как устроен интернет вещей:
Собственная сеть также повысит безопасность труда: например, буровзрывные работы будут максимально автоматизированы. Для предприятия, которое работает в вечной мерзлоте, сокращение процессов с непосредственным участием людей — одна из первостепенных задач. Там, где это невозможно, технологии помогут оптимизировать работу.
МегаФон обеспечит «Удоканскую медь» цифровой радиосвязью «МегаФон Транкинг» для оперативной групповой и индивидуальной связи с возможностью передачи видео и мультимедийных сообщений. Встроенная геолокация позволяет определять местонахождение каждого работника в реальном времени, быстро реагировать на ЧП, объединять сотрудников в группы для оперативного взаимодействия и управления.
«Компания одновременно ведет строительство самого горно-металлургического комбината, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также горно-капитальные работы. Технологии МегаФона оптимизируют управление строительством сложных и разных по функциям объектов и обеспечат максимальную безопасность передачи данных», — сказал гендиректор «Удоканской меди» Герман Миронов.