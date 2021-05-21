МегаФон внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево

Партнерский Краснодарский край

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С помощью «Мобильного ID» пассажиры Шереметьево смогут быстро подключиться к публичному Wi-Fi по номеру телефона

Проект в шести терминалах аэропорта реализован в партнерстве с компанией Wi‑Fi.Click. При подключении страница сервиса всплывает автоматически. Чтобы подтвердить вход, вместо многоступенчатой авторизации с помощью фотографии паспорта, по SMS или звонку, для которого нужны деньги на счету, пассажиру достаточно указать свой номер и нажать на sim-push-уведомление.

«МегаФон первым среди операторов связи реализовал подключение к сервису «Мобильного ID» через свою агрегаторскую платформу: клиенту не нужно заключать соглашения с каждым телеком-оператором по отдельности. При этом сервис будет доступен всем абонентам «большой четверки», — сказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

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«Мобильный ID» — современный и безопасный способ авторизации на партнерских ресурсах. Данные пользователя хранятся под надежной защитой в профиле «Мобильного ID» оператора. Команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом сим-карты. Сервис «Мобильный ID» принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений, что делает его безопасным и исключает мошеннические операции. Для абонентов услуга бесплатна.

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