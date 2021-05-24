Неизвестный в маске с ножом ограбил продуктовый магазин в Краснодаре

Краснодарский край

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Ночью 24 мая в Краснодаре грабитель в маске и с ножом напал на продавщицу в магазине и забрал выручку из кассы

Ночью в продуктовом магазине на улице Аверкиева, 12 неизвестный напал с ножом на кассира. Видео ограбления опубликовал телеграм-канала «Телетайп Краснодара». В паблике написали, что инцидент произошел в 3:53, однако на видеозаписи отображается другое время — 4:53.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что разбойное нападение произошло в круглосуточном продуктовом магазине. Неизвестный в маске с ножом потребовал от продавца отдать все деньги из кассы. Он забрал 7 тыс. рублей выручки и скрылся.

Сотрудники полиции устанавливают личность грабителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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Как писали Юга.ру, на Кубани в 2020 году произошло несколько громких ограблений продуктовых магазинов. Так, в марте в Тбилисском районе мужчина открыл стрельбу при ограблении магазина. В мае в Краснодаре задержали трех мужчин за разбойное нападение на продуктовый магазин. А в декабре мужчина в маске и с пистолетом ограбил «Магнит» в Армавире.

Краснодар Ограбление Полиция Происшествия Разбойное нападение Торговля

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Неизвестный в маске с ножом ограбил продуктовый магазин в Краснодаре
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