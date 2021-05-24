Неизвестный в маске с ножом ограбил продуктовый магазин в Краснодаре

Ночью 24 мая в Краснодаре грабитель в маске и с ножом напал на продавщицу в магазине и забрал выручку из кассы

Ночью в продуктовом магазине на улице Аверкиева, 12 неизвестный напал с ножом на кассира. Видео ограбления опубликовал телеграм-канала «Телетайп Краснодара» . В паблике написали, что инцидент произошел в 3:53, однако на видеозаписи отображается другое время — 4:53.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что разбойное нападение произошло в круглосуточном продуктовом магазине. Неизвестный в маске с ножом потребовал от продавца отдать все деньги из кассы. Он забрал 7 тыс. рублей выручки и скрылся.

Сотрудники полиции устанавливают личность грабителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.