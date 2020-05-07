В Краснодаре троих мужчин задержали за разбойное нападение на продуктовый магазин

Краснодарский край

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В Краснодаре 7 мая троих обвиняемых в разбойном нападении на магазин заключили под стражу

По версии следствия, 20 апреля в 3:00 трое жителей Краснодарского края в возрасте от 24 до 27 лет договорились ограбить продуктовый магазин «Корзинка 24» в Западном округе краевой столицы. Молодые люди зашли внутрь с предметом, похожим на пистолет, напали на продавца и похитили кассу, в которой было около 40 тыс. рублей. После этого они скрылись.

Сотрудники полиции позже нашли и задержали мужчин. Их обвинили по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ход и результаты дела находятся в прокуратуре округа. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края уточнили, что по ходатайству следователя мужчин заключили под стражу.

Это не первое вооруженное ограбление магазина на Кубани. Например, вечером 1 марта в Тбилисском районе задержали мужчину, который с оружием ограбил магазин.

Краснодар Ограбление Оружие Прокуратура Разбойное нападение

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