На Кубани мужчина открыл стрельбу при ограблении магазина

В отдел полиции в 20:25 поступило сообщение о стрельбе в одном из магазинов в станице Нововладимирской. По предварительным данным, 52-летний местный житель зашел в помещение, три раза выстрелил в воздух и потребовал отдать деньги. Когда мужчина получил 26 тыс. рублей, он вышел на улицу и дважды выстрелил в проезжающую мимо машину, после чего скрылся.

Сотрудники полиции установили личность нападавшего и задержали его дома. Выяснилось, что мужчина уже был ранее судим по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили 3 марта порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.