На Кубани мужчина открыл стрельбу при ограблении магазина
В Тбилисском районе вечером 1 марта задержали мужчину, который с оружием ограбил магазин
В отдел полиции в 20:25 поступило сообщение о стрельбе в одном из магазинов в станице Нововладимирской. По предварительным данным, 52-летний местный житель зашел в помещение, три раза выстрелил в воздух и потребовал отдать деньги. Когда мужчина получил 26 тыс. рублей, он вышел на улицу и дважды выстрелил в проезжающую мимо машину, после чего скрылся.
Сотрудники полиции установили личность нападавшего и задержали его дома. Выяснилось, что мужчина уже был ранее судим по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили 3 марта порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в середине февраля в Краснодаре в суд направили уголовное дело против двух мужчин, которые убили знакомую и совершили несколько краж.
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