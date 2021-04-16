В Анапе курортный сезон — 2021 откроет фестиваль «А.морефест»

Он намечен на 14–23 мая и даст старт новому летнему сезону на курорте. «После испытания пандемией люди соскучились по общению, по зрелищным, массовым мероприятиям, которые дарят самое ценное — эмоции. И мы обязаны дать нашим жителям и гостям эти впечатления, конечно, при соблюдении всех противоэпидемиологических мер», — отметил Швец. «А.морефест» включит несколько направлений: #МореВина, #МореКино и #МореЛюбви. В рамках #МореВина на Театральной площади развернется эногастрономическая ярмарка #MOREWINEXPO. Свою продукцию представят лучшие виноделы юга РФ. Каждый сможет продегустировать и приобрести изысканные вина, узнать историю ремесла и посетить мастер-классы.

Также организаторы планируют провести винный марафон по маршруту вдоль виноградников и других живописных ландшафтов. В течение недели запланированы винные туры — выездные экскурсии на местные винодельни, а рестораны Анапы предложат коллекцию российских вин. Состоится межконтинентальная дегустация — телемост с винной столицей Америки Напой.



Предусмотрена и деловая программа, в том числе конференция Министерства сельского хозяйства РФ и Союза виноделов и виноградарей РФ на тему развития виноградопригодных земель.



В рамках #МореКино на Театральной площади и в лаунж-зоне на пляже состоятся открытые показы. В Анапе пройдут съемки российских фильмов, в кастинге смогут принять участие местные жители и туристы. Для кинематографистов организуют location-туры. Также в программе: «кино про вино», «открытый кастинг», автограф-сессии со звездами и кино для детей.



В рамках #МореЛюбви с пляжа Анапы планируются запуски 35 воздушных шаров. На фестивале будут заключаться браки на небесах: в небо поднимутся молодожены и регистраторы. На площади выступят артисты стендап-шоу. Ценителей музыки на Театральной площади соберет фестиваль джаза, который откроет биг-бенд Георгия Гараняна, а хедлайнером станет Игорь Бутман.