На побережье Кубани в майские праздники всего три туриста заболели ковидом — Роспотребнадзор

Напомним, президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками нерабочими. По данным краевой администрации, на Кубани с 1 по 11 мая отдохнули больше 680 тыс. туристов.

Руководитель управления Роспотребнадзора в Краснодарском крае Татьяна Гречаная 21 мая заявила, что во время праздников на побережье зарегистрировали шесть случаев заболевания коронавирусом. Ведомство выявило трёх инфицированных туристов, ещё трое заболевших были сотрудниками санаториев.

Более того, глава Роспотребнадзора сообщила, что в Сочи снизилось количество заболевших ковидом.

«Также отмечу, что на этой неделе на 5,5% снизилось выявление внебольничных пневмоний, а это наиболее тяжелый вариант коронавирусной инфекции», — отметила Гречаная.

Судя по статистике оперативного штаба Краснодарского края, среди жителей региона в майские праздники наблюдался небольшой рост заболеваемости. Также с 1 по 11 мая в Сочи выявили 138 новых случаев заражения, в Анапе — 52, в Новороссийске — 40, в Геленджике — 30.