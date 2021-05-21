На побережье Кубани в майские праздники всего три туриста заболели ковидом — Роспотребнадзор
Глава Роспотребнадзора Кубани подвела итоги длинных майских праздников
Напомним, президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками нерабочими. По данным краевой администрации, на Кубани с 1 по 11 мая отдохнули больше 680 тыс. туристов.
Руководитель управления Роспотребнадзора в Краснодарском крае Татьяна Гречаная 21 мая заявила, что во время праздников на побережье зарегистрировали шесть случаев заболевания коронавирусом. Ведомство выявило трёх инфицированных туристов, ещё трое заболевших были сотрудниками санаториев.
Более того, глава Роспотребнадзора сообщила, что в Сочи снизилось количество заболевших ковидом.
«Также отмечу, что на этой неделе на 5,5% снизилось выявление внебольничных пневмоний, а это наиболее тяжелый вариант коронавирусной инфекции», — отметила Гречаная.
Судя по статистике оперативного штаба Краснодарского края, среди жителей региона в майские праздники наблюдался небольшой рост заболеваемости. Также с 1 по 11 мая в Сочи выявили 138 новых случаев заражения, в Анапе — 52, в Новороссийске — 40, в Геленджике — 30.
Ранее Юра.ру писали, что демограф назвал Краснодарский край одним из самых «лживых субъектов» в плане статистики Роспотребнадзора. Доцент РАГХиГС писала, что когда цифры по заболевшим ковидом «слишком стабильные» — «вероятно, их рисуют», и выделяла Кубань среди регионов с ровной статистикой.
По данным «Медиазоны», показатели смертности на Кубани в 2020 году занизили в 10 раз.