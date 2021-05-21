WWF обвинил минприроды Кубани в незаконной вырубке леса и оценил ущерб в сотни миллионов рублей

Всемирный фонд дикой природы (WWF) 20 мая обвинил минприроды Кубани в незаконной вырубке леса, но в правоохранительные органы не обратился

В пресс-службе фонда заявили, что собрали доказательства, подтверждающие, что с 2014 по 2018 год минприроды Кубани назначало вырубку деревьев на особо защищенных участках (ОЗУ) леса. Согласно данным экологов, в регионе незаконно вырубили 29 тыс. куб. метров древесины на 195 охраняемых участках. Больше всего это коснулось Афипского, Абинского и Джубгского лесничеств. Наиболее частыми победителями аукционов по заготовке древесины на особо защищенных участках стали ГБУ КК «Управление «Краснодарлес» — 23 раза (в основном в 2015 году) и ИП Волхонский А. М. — 16 раз (в 2019 году).

Возможные нарушения со стороны ведомства установили с помощью ретроспективного анализа архивных документов на сайте torgi.gov. Там публикуются данные с аукционов на право заготовки древесины.

Координатор проекта в экорегионе «Российский Кавказ» Елена Черкасова рассказала порталу Юга.ру, что ущерб от вырубки можно оценить в «десятки или сотни миллионов». Точную сумму в WWF не пытались подсчитать. Кроме того, Черкасова сказала, что в этих лесах росло много дубов, буков, ясеней и лип. После найденных доказательств экологи не стали обращаться в правоохранительные органы или в само министерство.

«Как правило, правоохранительные органы неохотно занимаются расследованием дел такой давности, поэтому мы не планируем обращаться в органы власти, однако считаем необходимым рассказать, что такая практика существовала», — объяснила Черкасова. В пресс-службе минприроды Кубани журналисту Юга.ру отказались комментировать ситуацию. В ведомстве пообещали дать ответ после проверки данных, которые опубликовал WWF.

Напомним, в 2018 году фонд уже обвинял министерство в незаконной рубке леса. WWF проанализировал торги 2016–2017 годов и заявил, что в Краснодарском крае продали 45 охраняемых лесных участков. Ущерб экологи оценили в 136 млн рублей. В апреле 2021-го WWF направил в Генпрокуратуру жалобу по поводу строительства дороги в Сочинском нацпарке.