WWF: В Карачаево-Черкесии уничтожают здоровые леса под видом санитарных рубок

Летом 2018 года эксперты Всемирного фонда дикой природы России обнаружили серьезные нарушения лесного законодательства в КЧР

В июне 2018 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) проверил, правомерны ли санитарно-оздоровительные рубки в Архызском участковом лесничестве Карачаево-Черкесской Республики. Оказалось, что они проходят с многочисленными нарушениями лесного законодательства, сообщает пресс-служба WWF.

Почти на всех обследованных участках информация из документов не соответствует реальной обстановке. Кроме того, в рубку массово назначались здоровые деревья, в то время как в рамках санитарных мероприятий должны вырубаться только больные, ослабленные или поврежденные деревья.

Специалисты Всемирного фонда дикой природы также обнаружили дорогу, предназначенную для вывоза лесоматериалов, протяженностью около 2 км. В некоторых местах высота снятого грунта достигает 6 метров, что ведет к эрозионным процессам. Такие действия фактически лишают территории статуса лесных. WWF направил отчет в Минприроды России с просьбой провести проверку.

Как сообщали Юга.ру, Министерство природных ресурсов России подтвердило нарушения лесного законодательства в Краснодарском крае в ответ на запрос WWF России. В июне 2017 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) провел общественную проверку соблюдения требований лесного законодательства и выявил многочисленные нарушения. Результаты проверки неоднократно направлялись в министерство природных ресурсов Краснодарского края, однако обращения были проигнорированы. После этого WWF России обратился в Минприроды России и прокуратуру Краснодарского края с просьбой организовать проверку всех выявленных признаков нарушений.