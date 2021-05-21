В хуторе Ленина под Краснодаром хотят починить улицу и сделать парковку для школьных автобусов

В мэрии Краснодара 21 мая рассказали о планах по благоустройству улицы Наримановской в хуторе Ленина

До конца июня городские власти хотят отремонтировать участок улицы Наримановской от Приморской до Ореховой. Его протяженность — 1,5 км. Там собираются починить подходы к пешеходным переходам, заменить асфальт и дорожные знаки, нанести разметку. Сейчас рабочие устанавливают бордюры, асфальтируют тротуары и парковки.

Также планируется заменить основание дороги от Тупиковой до Приморской. Кроме того, власти хотят привести в порядок конечную автобусную остановку, которая находится на улице Наримановской, 12/2.

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Мэр Краснодара Евгений Первышов утром 21 мая побывал в хуторе Ленина и сообщил, что возле школы № 61 к сентябрю появится парковка для школьных автобусов площадью в 480 кв. метров.

«Обустроим остановочные павильоны, подъездные и парковочные карманы для 18 автобусов. Сюда подвозят детей, поэтому парковка, безусловно, необходима», — написал Первышов в своем телеграм-канале.