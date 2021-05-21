В хуторе Ленина под Краснодаром хотят починить улицу и сделать парковку для школьных автобусов

Краснодарский край

Распечатать

В мэрии Краснодара 21 мая рассказали о планах по благоустройству улицы Наримановской в хуторе Ленина

До конца июня городские власти хотят отремонтировать участок улицы Наримановской от Приморской до Ореховой. Его протяженность — 1,5 км.

Там собираются починить подходы к пешеходным переходам, заменить асфальт и дорожные знаки, нанести разметку. Сейчас рабочие устанавливают бордюры, асфальтируют тротуары и парковки.

Также планируется заменить основание дороги от Тупиковой до Приморской. Кроме того, власти хотят привести в порядок конечную автобусную остановку, которая находится на улице Наримановской, 12/2.

Читайте также:

Мэр Краснодара Евгений Первышов утром 21 мая побывал в хуторе Ленина и сообщил, что возле школы № 61 к сентябрю появится парковка для школьных автобусов площадью в 480 кв. метров.

«Обустроим остановочные павильоны, подъездные и парковочные карманы для 18 автобусов. Сюда подвозят детей, поэтому парковка, безусловно, необходима», — написал Первышов в своем телеграм-канале.

Напомним, новая школа №61 в хуторе Ленина открылась в 2018 году. Она рассчитана на 1,8 тыс. учеников.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Школа Школьники

Новости

В хуторе Ленина под Краснодаром хотят починить улицу и сделать парковку для школьных автобусов
В Краснодаре трамвай № 4 изменит маршрут
В Крыму обнаружили мертвых дельфинов
В Краснодаре по улице им. Академика Трубилина ограничат движение и изменят маршрут общественного транспорта
В Краснодарском крае на выходных пройдут дожди
В Махачкале неизвестные устроили драку на встрече журналистов, которые хотели обсудить сложности работы на Кавказе

Лента новостей

Что цветет на Кубани в мае-июне?
19 мая, 07:40
Что цветет на Кубани в мае-июне?
Цветочный шазам Краснодарского края, часть вторая
На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
17 мая, 16:23 Партнерский
На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
Маршруты, лайфхаки и дорожные впечатления
Почему бизнесмены Краснодара увеличили продажи на AliExpress и что там продают чаще всего?
18 мая, 09:11 Партнерский
Почему бизнесмены Краснодара увеличили продажи на AliExpress и что там продают чаще всего?
Отвечают топ-менеджеры сервиса

Реклама на портале