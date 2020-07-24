В сквере на хуторе Ленина под Краснодаром планируют посадить 70 деревьев

Как писали Юга.ру, в феврале в Краснодаре проводили рейтинговое голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2021 году. В итоге сквер на хуторе Ленина стал первым в очереди на обновление. Весной стало известно, что его собираются привести в порядок в течение 2020 года. В июне начались работы, а к 24 июля на территории разобрали старый асфальт и щебеночное основание. Сейчас специалисты устанавливают новые бордюры и проводят капремонт освещения.

Также в сквере планируют сделать поле для мини-футбола и баскетбола, установить 44 лавочки, уложить прорезиненное покрытие на детских площадках. Кроме того, на участке уложат тротуарную плитку, сформируют газон и оборудуют его системой автоматического полива.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, во время строительства детских и спортивных зон спилили несколько десятков деревьев, большинство из них — аварийные. В рамках компенсационного озеленения в сквере собираются посадить 70 новых деревьев и более 2 тыс. кустарников. Среди растений: крымская сосна, сирийский гибискус, древовидная гортензия Анабель, войлочная липа Брабант, западная туя Смарагд и барбарис Тунберга Атропурпуреа. Еще 24 дерева высадили на прилегающей к скверу Аллее Славы.