В сквере на хуторе Ленина под Краснодаром планируют посадить 70 деревьев
В Краснодаре в конце июля продолжается благоустройство сквера 75-летия Великой Победы, там планируют высадить деревья
Как писали Юга.ру, в феврале в Краснодаре проводили рейтинговое голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2021 году. В итоге сквер на хуторе Ленина стал первым в очереди на обновление. Весной стало известно, что его собираются привести в порядок в течение 2020 года. В июне начались работы, а к 24 июля на территории разобрали старый асфальт и щебеночное основание. Сейчас специалисты устанавливают новые бордюры и проводят капремонт освещения.
Также в сквере планируют сделать поле для мини-футбола и баскетбола, установить 44 лавочки, уложить прорезиненное покрытие на детских площадках. Кроме того, на участке уложат тротуарную плитку, сформируют газон и оборудуют его системой автоматического полива.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, во время строительства детских и спортивных зон спилили несколько десятков деревьев, большинство из них — аварийные. В рамках компенсационного озеленения в сквере собираются посадить 70 новых деревьев и более 2 тыс. кустарников. Среди растений: крымская сосна, сирийский гибискус, древовидная гортензия Анабель, войлочная липа Брабант, западная туя Смарагд и барбарис Тунберга Атропурпуреа. Еще 24 дерева высадили на прилегающей к скверу Аллее Славы.
24 июля мэр города Евгений Первышов посетил сквер и напомнил рабочим, что следует аккуратно работать около тех деревьев, которые не планируется спиливать:
«Понятно, что предусмотрено большое компенсационное озеленение. Но также важно не повредить те многолетние деревья, которые сегодня образуют зеленый каркас сквера, их жители высаживали самостоятельно. В этой части подрядчику необходимо работать внимательно».
Закончить обновление зеленой зоны собираются в сентябре, ко Дню города.
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