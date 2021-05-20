Кубанец обезглавил памятник Ленину, спустя три дня его задержали и возбудили дело
Полиция Кубани 20 мая возбудила уголовное дело против мужчины, который надругался над памятником Ленину
Информация о том, что неизвестный обезглавил памятник Владимиру Ленину в поселке Ахтырском появилась 17 мая в инстаграме главы Абинского района Вячеслава Иванова. Чиновник призвал жителей сообщить о том, кто это сделал. Полиция также начала поиски.
«Пока силовики занимаются расследованием этого вопиющего случая, органы местного самоуправления приложат максимум усилий для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить объект исторического и культурного наследия», — отметил Иванов.
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Спустя три дня полицейские задержали жителя Калининского района. Оказалось, что мужчина забрался на памятник и несколько раз ударил по постаменту, повредив его. Мужчину нашли в квартире, где он временно проживает, и доставили в отдел.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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