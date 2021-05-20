Кубанец обезглавил памятник Ленину, спустя три дня его задержали и возбудили дело

Полиция Кубани 20 мая возбудила уголовное дело против мужчины, который надругался над памятником Ленину

Информация о том, что неизвестный обезглавил памятник Владимиру Ленину в поселке Ахтырском появилась 17 мая в инстаграме главы Абинского района Вячеслава Иванова. Чиновник призвал жителей сообщить о том, кто это сделал. Полиция также начала поиски.

«Пока силовики занимаются расследованием этого вопиющего случая, органы местного самоуправления приложат максимум усилий для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить объект исторического и культурного наследия», — отметил Иванов.