Кубанец обезглавил памятник Ленину, спустя три дня его задержали и возбудили дело

Краснодарский край

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Полиция Кубани 20 мая возбудила уголовное дело против мужчины, который надругался над памятником Ленину

Информация о том, что неизвестный обезглавил памятник Владимиру Ленину в поселке Ахтырском появилась 17 мая в инстаграме главы Абинского района Вячеслава Иванова. Чиновник призвал жителей сообщить о том, кто это сделал. Полиция также начала поиски.

«Пока силовики занимаются расследованием этого вопиющего случая, органы местного самоуправления приложат максимум усилий для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить объект исторического и культурного наследия», — отметил Иванов.

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Спустя три дня полицейские задержали жителя Калининского района. Оказалось, что мужчина забрался на памятник и несколько раз ударил по постаменту, повредив его. Мужчину нашли в квартире, где он временно проживает, и доставили в отдел.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что в Кореновске дети бросали цветы в Вечный огонь, в Туапсе вандалы уничтожили фонари на военном мемориале и разбили мемориал.

Абинский район Вандализм Калининский район Культурное наследие Памятники Полиция

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