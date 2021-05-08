В Туапсе неизвестные разбили военный мемориал. СК начал проверку

Краснодарский край

Распечатать

Вечером 7 мая стало известно о разрушении мемориала «Стойкости Комсомольской» на горе Семашхо

Разбитые памятные таблички были частью мемориала, посвященного Туапсинской оборонительной операции 1942 года.

Ночью с 7 на 8 мая и.о. руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов указал забрать у полиции материал о разрушении памятника и передать его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР. В пресс-службе СК уточнили, что решение принято «в связи с общественным резонансом».

Военные мемориалы регулярно привлекают внимание вандалов и хулиганов. Как сообщали Юга.ру, осенью 2020 года в Сочи девушка в купальнике загорала на мемориале Воинской Славы. Тогда же дети бросали цветы в Вечный огонь в Кореновске. В 2018 году в Новороссийске вандалы разрушили памятник подросткам, расстрелянным во время войны, а в Туапсе — уничтожили фонари на военном мемориале «Горка Героев».

Вандализм Великая Отечественная война Культурное наследие Памятники Туапсинский район

Новости

В Туапсе неизвестные разбили военный мемориал. СК начал проверку
«Аэрофлот» запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик
Forbes включил художников из Адыгеи и Чечни в топ-10 молодых деятелей искусства
Ейский депутат сообщил об угрозах после призывов расследовать смертельное ДТП
В краснодарской «Галерее Ларина» представили работы 12 знаковых художников города
В Анапе нашли мертвыми двух молодых дельфинов

Лента новостей

«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
Вчера, 11:18
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
Вспоминают участники войны
Что в мае цветет на Кубани?
6 мая, 15:52
Что в мае цветет на Кубани?
Цветочный шазам Краснодарского края
В домах краснодарцев начнут отключать горячую воду
Вчера, 11:19
В домах краснодарцев начнут отключать горячую воду
График на май

Реклама на портале