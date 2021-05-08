В Туапсе неизвестные разбили военный мемориал. СК начал проверку

Разбитые памятные таблички были частью мемориала, посвященного Туапсинской оборонительной операции 1942 года. Ночью с 7 на 8 мая и.о. руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов указал забрать у полиции материал о разрушении памятника и передать его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР. В пресс-службе СК уточнили, что решение принято «в связи с общественным резонансом».

Военные мемориалы регулярно привлекают внимание вандалов и хулиганов. Как сообщали Юга.ру, осенью 2020 года в Сочи девушка в купальнике загорала на мемориале Воинской Славы. Тогда же дети бросали цветы в Вечный огонь в Кореновске. В 2018 году в Новороссийске вандалы разрушили памятник подросткам, расстрелянным во время войны, а в Туапсе — уничтожили фонари на военном мемориале «Горка Героев».