В крупных школах Кубани увеличат число охранников после стрельбы в Казани

Краснодарский край

Распечатать

В администрации Краснодарского края 18 мая обсудили, что еще можно сделать для усиления мер безопасности в школах

Напомним, после трагедии в Казани губернатор Вениамин Кондратьев поручил провести во всех кубанских школах внеплановую проверку систем безопасности.

18 мая власти региона обсудили итоги проверок. На заседании Кондратьев распорядился уделить внимание и учреждениям дополнительного образования.

Читайте также:

Вице-губернатор Анна Минькова рассказала, что всего на Кубани около 3 тыс. образовательных организаций, все они оснащены тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения.

По словам Миньковой, в учреждениях работают более 4 тыс. сотрудников частных охранных предприятий, но часто они дежурят по одному человеку. Кондратьев распорядился увеличить в крупных школах число охранников.

Кроме того, власти Кубани решили установить дополнительные камеры видеонаблюдения и сделать полностью закрытыми периметры школ, в том числе и школьные стадионы, сообщили в пресс-службе администрации края.

Анна Минькова Безопасность Вениамин Кондратьев Дети Образование Стрельба Школа Школьники

Новости

В крупных школах Кубани увеличат число охранников после стрельбы в Казани
Мэр Краснодара заявил, что нужно урегулировать движение электросамокатов
«Магнит» выкупит «Дикси» за 92 млрд рублей
В Адыгее депутат и замглавы района украли 1,7 млн рублей при обустройстве Вечного огня
В Краснодарском крае ищут тело утонувшего подростка
В Музыкальном микрорайоне Краснодара горела квартира. Спасатели не сразу смогли подъехать к месту ЧП из-за машин

Лента новостей

Что цветет на Кубани в мае-июне?
Сегодня, 07:40
Что цветет на Кубани в мае-июне?
Цветочный шазам Краснодарского края, часть вторая
На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
17 мая, 16:23 Партнерский
На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
Маршруты, лайфхаки и дорожные впечатления
Почему бизнесмены Краснодара увеличили продажи на AliExpress и что там продают чаще всего?
Вчера, 09:11 Партнерский
Почему бизнесмены Краснодара увеличили продажи на AliExpress и что там продают чаще всего?
Отвечают топ-менеджеры сервиса

Реклама на портале