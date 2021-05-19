В крупных школах Кубани увеличат число охранников после стрельбы в Казани

В администрации Краснодарского края 18 мая обсудили, что еще можно сделать для усиления мер безопасности в школах

Напомним, после трагедии в Казани губернатор Вениамин Кондратьев поручил провести во всех кубанских школах внеплановую проверку систем безопасности.

Вице-губернатор Анна Минькова рассказала, что всего на Кубани около 3 тыс. образовательных организаций, все они оснащены тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения.

По словам Миньковой, в учреждениях работают более 4 тыс. сотрудников частных охранных предприятий, но часто они дежурят по одному человеку. Кондратьев распорядился увеличить в крупных школах число охранников.

Кроме того, власти Кубани решили установить дополнительные камеры видеонаблюдения и сделать полностью закрытыми периметры школ, в том числе и школьные стадионы, сообщили в пресс-службе администрации края.