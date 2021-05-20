Из Сочи в Новороссийск отправится катер, который может стать альтернативой автомобилю

Краснодарский край

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С 21 мая возобновится морское сообщение между Сочи, Геленджиком и Новороссийском

Напомним, в конце апреля мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что между Новороссийском и Сочи, делая остановку в Геленджике, будут курсировать теплоход «Комета» и катамаран «Грифон». По данным Богодистова, стоимость взрослого билета составит от 800 до 1000 рублей.

В первый рейс пассажирский катамаран «Грифон» отправится 21 мая. Судно выйдет из Сочи утром, днем прибудет в Новороссийск и вернется обратно в Сочи, сообщили 19 мая в пресс-службе мэрии города-курорта.

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Из Новороссийска в Геленджик на катамаране можно будет добраться за один час, а из Геленджика до Сочи — за четыре.

«Это отличная альтернатива наземному транспорту. Туристам не придется передвигаться долгое время по серпантину», — отметили в сочинской администрации.

По наблюдениям журналиста Юга.ру, на машине из Новороссийска в Геленджик можно доехать за 40 минут. Сервис «Яндекс.Карты» сообщает, что путь займет около часа, а без пробок — 44 минуты. Из Геленджика в Сочи автомобилисты доедут за 4 часа 16 минут, по пробкам — за 5 часов 12 минут.

На сайте перевозчика уже можно приобрести билеты, но цены отличаются от тех, что анонсировал ранее Богодистов.

  • Новороссийск — Геленджик: от 300 до 700 рублей;
  • Геленджик — Сочи: от 1,8 тыс. до 4 тыс. рублей;
  • Новороссийск — Сочи: от 2 тыс. до 4,5 тыс. рублей;

Такие же цены действуют на билеты в обратных направлениях.

Помимо «Грифона» на маршрут выйдет судно «Комета». Оно отправится в первый рейс 7 июня. Утром теплоход будет выходить из Новороссийска, днем прибывать в Сочи и вечером возвращаться в Новороссийск.

Алексей Богодистов Геленджик Курорты и туризм Новороссийск отдых Сочи Судоходство Черное море

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Из Сочи в Новороссийск отправится катер, который может стать альтернативой автомобилю
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