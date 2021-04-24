Между курортами Черноморского побережья Кубани пустят катера на подводных крыльях

Мэр Геленджика Алексей Богодистов 23 апреля сообщил, что по Чёрному морю будет курсировать морское судно «Комета»

Богодистов написал в своем телеграм-канале, что в мае в Геленджик возвращается «Комета» — пассажирские теплоходы на подводных крыльях. Такие суда были в Советском союзе одним из самых удобных способов добраться из одного города на Черноморском побережье в другой, поделился воспоминаниями глава курорта. По данным мэра Геленджика, с мая этот вид водного транспорта будет курсировать по Чёрному морю между Новороссийском и Сочи, делая остановку в Геленджике.

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«Компания, которая занимается организацией перевозок, уже приобрела для этих целей скоростной катамаран «Грифон». На линию также планируют поставить «Комету». А уже в следующем году на линию встанет второй «Грифон». Судно дорогое — 350-400 млн рублей», — отметил Богодистов. Перевозчик обещает, что дорога на морском транспорте займет 3,5-4 часа. Стоимость билета для взрослого будет варьироваться от 800 до 1000 рублей.