Между курортами Черноморского побережья Кубани пустят катера на подводных крыльях

Краснодарский край

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Мэр Геленджика Алексей Богодистов 23 апреля сообщил, что по Чёрному морю будет курсировать морское судно «Комета»

Богодистов написал в своем телеграм-канале, что в мае в Геленджик возвращается «Комета» — пассажирские теплоходы на подводных крыльях. Такие суда были в Советском союзе одним из самых удобных способов добраться из одного города на Черноморском побережье в другой, поделился воспоминаниями глава курорта.

По данным мэра Геленджика, с мая этот вид водного транспорта будет курсировать по Чёрному морю между Новороссийском и Сочи, делая остановку в Геленджике.

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«Компания, которая занимается организацией перевозок, уже приобрела для этих целей скоростной катамаран «Грифон». На линию также планируют поставить «Комету». А уже в следующем году на линию встанет второй «Грифон». Судно дорогое — 350-400 млн рублей», — отметил Богодистов.

Перевозчик обещает, что дорога на морском транспорте займет 3,5-4 часа. Стоимость билета для взрослого будет варьироваться от 800 до 1000 рублей.

Морской маршрут между Сочи и Новороссийском просуществовал пять лет — с 2008 по 2013 год. «Комета» работала летом. Так, например, в 2009 году судно ходило по средам, субботам и воскресеньям. А в 2012-м — в понедельник, среду и субботу. Однако потом маршрут признали нерентабельным.

В 2017 году «Комету» запустили на лето между Сочи и Батуми. В июне 2018 года морские пассажирские перевозки между этими городами возобновили. Кроме того, катера на подводных крыльях курсировали в летний сезон и между курортами Крыма.

Алексей Богодистов Геленджик Курорты и туризм Новороссийск отдых Сочи Судоходство Черное море

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Между курортами Черноморского побережья Кубани пустят катера на подводных крыльях
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